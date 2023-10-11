百事上季多賺14%靠加價 又調高盈測

美股新一季業績期啟動，飲品及零食生產商百事公司（PepsiCo）打頭陣，上季成績表勝過市場預期，季內收入按年增長6.74%至234.53億美元；純利按年增長14.43%至30.92億美元。業績數據顯示，該公司收入及盈利增長主要來自「實際有效定價」的上升，意味着加價是增長的最大動力來源。同時，百事連續第三季上調全年盈利預測。

美股早段揚 獲唱好升一成 百事上季「實際有效定價」貢獻11個百分點的收入增長，惟部分被產品銷量等負面因素所抵銷。該公司預計，按固定匯率計，全年每股盈利增長13%，較此前的預測上調一個百分點。

另一方面，百事預計今年撇除併購後的內生收入增長為10%，並且預計外匯因素將會對收入產生兩個百分點的負面影響。

百事行政總裁Ramon Laguarta表示，相信業務未來能夠繼續有良好表現。該公司股價周二早段升2.05%。

大市方面，美股3大指數周二早段做好，道指曾升102點，報33,707點；標指升18點，報4,354點；以科技股為主的納指升68點，報13,552點。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，雖然近期市場利率不斷飆升，但對股市的潛在衝擊料不及去年。許多行業的庫存狀況有所改善，未來數個月甚至可能會進入「補充庫存」的階段，有利於企業盈利。同時，由於人工智能、半導體生產、製造業轉移相關的投資急劇增加，持續利好企業盈利前景，因而可以抵銷高利率帶來的股票估值衝擊。

該行認為美股的估值有所回落，風險回報變得更吸引。在經濟成功「軟着陸」的假設下，未來數季美股或會反彈約一成。

其他企業消息方面，巴西礦業巨頭淡水河谷與巴西國家石油公司簽署合作協議，雙方將共同開發降低碳排放解決方案，包括可持續燃料、生物燃料等。淡水河谷股價曾升2.87%。

電子遊戲引擎公司Unity宣布，John Riccitiello將卸任行政總裁一職，立即生效，並已任命James Whitehurst為臨時行政總裁。此前Riccitiello因提出具爭議的收費模式，希望向遊戲開發者收取按下載次數計的費用，變相「加價」而遭到強烈抵制。Unity股價早段曾升6.46%。