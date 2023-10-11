美債務告急 難逃違約

長期低估開支釀禍 餘20年緩衝期 美國債務壓頂，在高利率政策持續下，意味財政部的發債成本更加昂貴，令聯邦政府沉重的債務雪上加霜。根據目前美國債務的惡化趨勢，賓夕凡尼亞大學沃頓商學院的研究模型估計，美國需要在大約20年內改善其債務規模，否則某種形式的債務違約將不可避免。高盛的報告亦指出，利率長期高企亦會導致明年美國的國內生產總值（GDP）損失0.5個百分點，長遠而言亦會推高聯邦債務與GDP的比率。

沃頓商學院研究員Kent Smetters及Jagadeesh Gokhale的報告指出，研究美國政府債務負擔能力時，不應該用整體33萬億美元的未償還國債總額，而是應該用公眾持有的美國國債總額（逾26萬億美元）作為基準，原因是前者包括了由政府機構、聯儲局持有的債權，屬於「自己欠自己的錢」，反倒是由公眾持有的債權才是真正不得不還錢的欠債。

公眾持國債佔GDP 98% 今年由公眾持有的國債佔美國GDP比例約98%，沃頓商學院預測，在實際利率有所增長的情況下，到約2040年該比例將升至173%，並在2045年達到197%。研究指出，即使在當今普遍有利的市場條件下，民眾持有的國債也不會超過GDP的200%，而且個別能夠達到如此高比例政府負債的國家如日本，也是靠着遠超其他國家的家庭儲蓄率，才能夠吸收如此大的政府債務。

福利支出增長快過預期 研究認為，美國債務佔GDP的「臨界點」約在175%，在此之後，無論未來的增稅或支出削減多少，都無法避免政府出現實際上或「隱性」的債務違約（即債務貨幣化，靠印錢還債而導致嚴重的通脹）。與僅延遲還款的技術性違約不同，這種違約的規模要大得多，並將對美國和世界經濟產生影響。

沃頓商學院又指，美國近年債務的擴張主要是由政策變化所推動；而未來債務預期的增加，則可歸咎於退休人員、社會安全和醫療保險福利的增長快於預期，導致福利支出被低估。「美國債務處於長期升軌，無論出於何種原因，過去的預測都低估了這種擴張。」

名宿憂美財政無以為繼 華爾街金融機構亦擔心美國債務與財赤問題的風險。高盛預期，未來10年，高利率可能將美國債務與GDP比例推高至123%。債務負擔惡化不會在短期內促使國會達成財政協議，相反由於國會陷入僵局、政治上對削減財赤缺乏關注，以及明年總統大選，對債務可持續性的擔憂不太可能很快促成國會達成一項削減赤字的協議。

不過，曾估中1987年「黑色星期一」的傳奇基金經理瓊斯（Paul Tudor Jones）直言，現在買入風險資產注定難捱，主要是地緣政治愈益緊張及美國可怕的財政狀況。他直言，起碼要等以巴局勢平息才入市，但局面隨時變得糟糕，更不排除爆發核戰，而息口上升會推高美國政府融資成本，要發更多債，形成惡性循環，最終無以為繼。

美國債務節節上升