Tesla Cybertruck或年底出貨

隨着美國電動車企特斯拉（Tesla）今年7月出廠首輛電動貨車Cybertruck，熟悉科技行業的天風國際證券分析師郭明錤最新發文估計，Cybertruck最快將在年底開始出貨，料今年底其出貨量介乎100至200輛。

至於Cybertruck於2024年及2025年的出貨情況，郭明錤估計，明年數字會遞增到10萬至12萬輛，並在2025年進一步增加到24萬至26萬輛，為未來幾年特斯拉的營業收入和利潤增長作出重大貢獻。

德廠房工作條件惡劣 他又預期，Cybertruck的競爭優勢有望維持至2030年，意味Cybertruck 2或要待至2030年後才會出貨，並會在外觀設計大致不變下，推出規格升級或修改的版本。

另邊廂，據報特斯拉位於德國布蘭登堡（Brandenburg）的超級工廠工作條件惡劣，與同業奧迪（Audi）的廠房比較，特斯拉事故發生率更是3倍有多，迫使愈來愈多員工加入當地最大工會德國金屬工業工會（IG Metall）。

資料顯示，布蘭登堡廠房去年合共有近250次救護車和直升機出動紀錄，事故頻生，其中一宗事故據指是員工被鹽酸燒傷或與鋁烤箱接觸而被燒傷。

德國金屬工業工會代表德國逾220萬名工人，而特斯拉迄今為止一直拒絕簽署德國標準工資協議。特斯拉對此不願置評。