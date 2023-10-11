歐盟擬對華鋼鐵展反補貼調查

消息指，歐盟已同意夥拍美國為產業「築牆」抵禦廉價競爭，打算本月20日與美國舉行峰會時宣布針對中國鋼鐵廠商開展反補貼調查，以換取對方不再向歐盟徵收鋼鐵進口關稅。更值得玩味的是，爆料官員聲稱他們「明白美國總統拜登需保護賓夕凡尼亞等搖擺州的鋼鐵行業職位，以免來年總統大選被特朗普擊敗。」

若然成事，這將會是繼向中國進口電動車展開反傾銷調查，歐盟再次向中國開刀。幾日前，市場亦有傳歐盟考慮調查中國以補貼壯大本土風力發電機廠商。

儘管歐盟早就對大約10種鋼材向中國加徵反傾銷稅，過去兩年來一直拒絕跟隨美國以國家安全為由向鋼鐵及鋁材分別加徵25%及10%的關稅，因為世界貿易組織（WTO）已裁定有關措施違反國際法。

不過，消息指，若調查證實中國的補貼「不公平」，歐盟就會向中國鋼材加徵符合WTO的關稅。歐洲鋼鐵協會總幹事埃格特直言，現時全球鋼鐵產能過剩是政府推動的結果，一定要有新的工具應付。

金價反覆 油價恐飆 風起雲湧的豈止中歐關係。德意志銀行直言，以色列向哈馬斯宣戰刺激油價大漲，連同主要經濟體通脹高於政策目標、對通脹回落速度的樂觀情緒、工人罷工等，活像1970年代的滯脹歲月，並警告新的物價衝擊恐令通脹預期更難控制。國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家古蘭沙稱，暫未能全面評估以巴今次衝突的經濟影響，但恐推高油價，繼而刺激通脹和拖慢經濟增長，油價每漲10美元會削去全球經濟增長0.15個百分點。

布蘭特期油周二表現反覆，每桶曾跌1.17%，低見87.11美元。現貨金價每安士高見1,865.4美元，其後略有回吐。