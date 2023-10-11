小鵬反腐高層停職 股價挫4.5%

小鵬回應指，公司採取行動是正常的反腐倡廉行為，對於腐敗行為，發現一宗、糾錯一宗，絕不姑息；又指此次事件涉及面小，不影響商務、生產環節。資料顯示，去年底小鵬整合的採購部正是由李豐負責，而內地車企在2021年面臨晶片缺貨等問題，李豐曾帶領供應鏈團隊協調零部件供應。

威馬申請破產重組 至於屢傳財困的內地新能源汽車生產商威馬汽車，則申請破產重組。威馬汽車透過其社交平台發布告知函稱，鑑於公司仍具有商業價值和挽救價值，治理結構尚完備，具有基本自主談判能力，部分債權人也有重整意願，上海市第三中級人民法院於10月7日受理了威馬汽車科技集團的預重整申請。該企又表示，將與債權人，持股人和潛在投資人進行充分的溝通和協商，以達成最佳的解決方案。

理想汽車昨表示，今年第41周（即10月2至8日）的銷量為6,900輛，穩居中國新勢力品牌銷量榜首，保持中國市場新能源品牌銷量前3位，料本月將向40,000輛月銷量邁進。

此外，中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）發布的初步數據顯示，內地9月乘用車市場零售202.8萬輛，按年增6%，按季增6%。期內新能源車市場賣出74.3萬輛，按年升21%，按季多4%。