碧桂園4.7億債到期未付 料陸續有來
深陷財困的內房企業碧桂園(02007)一如市場傳聞，宣布聘用顧問為境外債務尋找解決方案。公司坦承，由於銷售額承壓明顯，面臨資產處置出售的重大不確定性，現金狀況顯著承壓，預計流動性在中短期內仍將持續緊張。其中有本金4.7億元債項到期尚未支付，以及預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務，後果或招致債權人採取強制行動。
美元呈強 加劇境外債負擔
截至昨日，碧桂園共9筆境內公司債券本金共計約147億元人民幣的展期方案，已獲得相關債券持有人的必要同意。公司謂，可為集團換來集中精力恢復營運的時間與空間，未來將保交付作為最優先業務目標，並重視債務風險化解。
回顧碧桂園9月售樓金額按年少八成，令資金回流減慢。美資券商摩根士丹利指，該企的經營現金流自今年第二季以來一直為負值，且有大量離岸債券將於12月和明年1月到期，故市場已預期會出現潛在的債務重組，或進一步損害其物業銷售和品牌，從而收緊其新盤的流動性。該行予碧桂園「減持」的投資評級，目標價0.74元。
更甚者，內房企以人民幣為主要收入，但人民幣貶值將令以美元計價為主的境外債負擔百上加斤。瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，由於中美息差處偏高水平，人民幣兌每美元或下試低位，即年底前貶至7.4。幸隨着內地經濟增長持續改善，應有助於未來6至12個月回升到7至7.2。
佳兆業清盤呈請聆訊押後
同樣深陷財困的佳兆業(01638)昨日在其於香港被呈請清盤的聆訊上，呈請一方的律師引述佳兆業向法院提交的一份聲明指，在清算情況下回收率將低於5%，其現金與短期債務之比為0.02，現金流已資不抵債。佳兆業一方指，其債券合約受內地法律管轄，呈請方無權在香港啟動清盤程序。法官限雙方28天內提供新的專家證供，案件押後再訊。
事實上，今年十一長假期的樓市傳統旺季非常失色。摩根大通指，在長假期首9日，內地20個城市日均銷售按年跌12%，60個城市一周銷售按年跌23%。故預計第四季亦難以明顯復甦，明年銷售額將大約在9萬億至10萬億元人民幣。該行維持內房行業「跑輸大市」評級。
另一券商大和則緩引中國房地產指數系統（CREIS）數字，在追蹤的35個城市於內地十一長假期首8天的新房銷售面積按年跌17%，較2019年同期跌24%，反映政策持續放寬下，銷售表現仍然低迷。
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