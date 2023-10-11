碧桂園4.7億債到期未付 料陸續有來

美元呈強 加劇境外債負擔 截至昨日，碧桂園共9筆境內公司債券本金共計約147億元人民幣的展期方案，已獲得相關債券持有人的必要同意。公司謂，可為集團換來集中精力恢復營運的時間與空間，未來將保交付作為最優先業務目標，並重視債務風險化解。

回顧碧桂園9月售樓金額按年少八成，令資金回流減慢。美資券商摩根士丹利指，該企的經營現金流自今年第二季以來一直為負值，且有大量離岸債券將於12月和明年1月到期，故市場已預期會出現潛在的債務重組，或進一步損害其物業銷售和品牌，從而收緊其新盤的流動性。該行予碧桂園「減持」的投資評級，目標價0.74元。

更甚者，內房企以人民幣為主要收入，但人民幣貶值將令以美元計價為主的境外債負擔百上加斤。瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，由於中美息差處偏高水平，人民幣兌每美元或下試低位，即年底前貶至7.4。幸隨着內地經濟增長持續改善，應有助於未來6至12個月回升到7至7.2。

事實上，今年十一長假期的樓市傳統旺季非常失色。摩根大通指，在長假期首9日，內地20個城市日均銷售按年跌12%，60個城市一周銷售按年跌23%。故預計第四季亦難以明顯復甦，明年銷售額將大約在9萬億至10萬億元人民幣。該行維持內房行業「跑輸大市」評級。

另一券商大和則緩引中國房地產指數系統（CREIS）數字，在追蹤的35個城市於內地十一長假期首8天的新房銷售面積按年跌17%，較2019年同期跌24%，反映政策持續放寬下，銷售表現仍然低迷。