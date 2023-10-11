內地擬發債一萬億救市

集資谷基建 望GDP「保五」 財赤恐超上限 中國經濟的3大支柱——消費、投資和出口今年全部失守，更棘手的是居民和企業對前景沒信心重創總需求。市傳當局為實現今年國內生產總值（GDP）增長5%的目標，正考慮額外發行最少一萬億元（人民幣‧下同）的國債為基建項目集資，最快本月宣布，中央政府今年的財政赤字因此將顯著高於3月所定下佔GDP 3%的上限。

人幣彈散 料提振有限 巧合地，國際貨幣基金組織（IMF）將中國今年經濟增長預測狠削0.9個百分點至4.9%，即「保五」無望，明年預測亦由4.5%減至4.2%。姑勿論2008年的「4萬億救市」帶來多少後遺症，它相等於2007年中國GDP接近15%。擬發債一萬億元救市，規模相當於內地去年GDP的0.82%，相關消息昨午傳出後，離岸人民幣兌每美元一小時內曾漲66點子，高見7.2906，不久已把這波升幅「嘔凸」。

據了解，上述財政刺激由財政部和國家發改委牽頭組織，要待國務院和全國人大審批，關鍵在於中央政府一直堅持赤字不高於GDP 3%，如今可能因為今年經濟未見起色而「特事特辦」，算是響應證券界和學界此起彼落的呼籲。

法國東方匯理銀行經濟學家治曉佳表示，以私人部門的需求依然疲弱，房地產寒冬令地方政府捉襟見肘，而中央政府債務比率仍低、資產負債表健康，推出財政刺激相當合理，對市場來說也是正面信號。不過，流傳中的一萬億元規模稱不上大，中國須推出更多措施向外界宣示穩定經濟和刺激需求的決心。

不過，法國興業銀行策略師成基龍對於谷基建財政刺激政策有保留，暫不預期消息會對人民幣兌每美元有顯著推動作用。

IMF：刺激消費更有效 IMF於最新的《世界經濟展望報告》中寫道，中國刺激經濟的空間尚未「清零」，但也隔空「打臉」谷基建的想法，指基建項目愈來愈貴和低效，應該把焦點轉向資助家庭，理據是谷消費的財政效益更大，對中央政府的財政影響相對中性。

國家金融監督管理總局「19條」的《關於金融支持恢復和擴大消費的通知》昨晚出爐，內容包括透過「最大限度降低利費水平」去降低消費金融成本，同時針對汽車消費提出「降低汽車貸款首付比例、延長貸款期限……開發設計符合新能源汽車特點的專屬金融產品和服務」等。

所謂「借錢梗要還」，方便借錢對經濟的刺激作用尚待觀察。IMF警告，中國房地產危機有加劇之虞，對全球經濟構成重大風險；現時兩難在於，樓價跌得太急會衝擊家庭和銀行的資產負債表，人為推高又會犧牲其他投資機會。要社會經濟信心復原，須及時重組財困房企、力保金融穩定和處理地方政府財政。

另外，該機構將中國今年和明年通脹預測分別降至0.7%及1.7%，缺乏通脹壓力下，就算兩度全面下降金融機構存款準備金率、釋放約一萬億元長期資金後，中國人民銀行還能「放水」。

中國財政缺口狀況