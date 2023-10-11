代理轉軚睇淡樓價 估今年跌最多5%

住宅樓價持續下挫，今年錄得的升幅已煙消雲散，在息口高企、股市波動及地緣政治角力等負面因素影響下，有代理行下調今年住宅價格走勢預測，由原先料升約3至7%，大幅調低至看跌最多約5%。

撤辣可止血 助專才置業 戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，7月香港主要銀行跟隨美國加息，買家入市情緒疲弱，拖慢新盤去貨速度，部分發展商以低價吸引買家，令二手樓價受壓。該行預計今年住宅成交量或較去年減少最多約5%，料全年有約4.3萬至4.5萬宗水平。

她指出，現時樓市辣招有檢視空間，市場以用家為主，已沒有炒風，特別是政府提出搶人才，惟外地人士置業要支付樓價30%辣稅，會抑制該批買家的購買力。

該行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明補充，根據公司住宅樓價數據，今年截至9月底已錄約0.5%跌幅，主要是第3季跌勢有所擴大，如細價盤沙田第一城，該盤第4期的平均呎價按季急跌約14.1%，最新約1.4萬元。

代表中價樓市場的鰂魚涌太古城，該項目高山台呎價亦按季回落約8.8%至約1.56萬元，至於豪宅項目南區貝沙灣，樓盤第2期呎價期內亦下挫約4.8%，至約2.6萬元。該兩個項目的最新呎價均已跌穿去年12月低位。

他預計，若政府撤減辣招，相信只會帶動目前低迷的成交量，現時息口高，而定期存款回報比起買樓收租吸引，相信樓價可以「止血」，但不會明顯反彈。

甲廈待租率或破19%新高 此外，商業市場待租情況未見改善，戴德梁行香港董事總經理、項目及企業服務部主管蕭亮輝指出，第3季甲級寫字樓錄約22.59萬方呎負吸納量，今年已累錄約64.68萬方呎，整體待租率因而升至約17.7%，若預計年內落成的新商廈陸續入伙，待租率或會漲至約19%以上，屆時將創歷史新高。上季甲廈租金持續受壓，第3季按季下跌約1.7%，今年已累挫約5.5%，預計全年跌幅介乎約5至7%。

舖位方面，該行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威指出，第3季核心區街舖平均空置率維持約9%。租金則受惠零售市道改善，預期今年整體舖租將有約5至10%增長。