恒指4連升邁萬八關 綠債暗盤微揚
港股周二衝高後升幅收窄，恒生指數儘管連升第4個交易日，累計漲468點或2.72%，惟未能一舉衝破萬八關，20天線（現處17,709點）更得而復失。第二批零售綠色債券今日掛牌，在耀才暗盤交易市場收市表現最好，最多漲0.6%，高見100.6元，收市升100.15元，升0.15%，每手料帳賺15元。於富途暗盤一度低見99.3元，微跌0.7%，亦曾高見100.8元，升0.8%，最終收市與輝立交易場一樣無升跌。
北水52億掃3大ETF
恒指昨日一度升399點，高見17,916點，其後升幅收窄，收市揚147點或0.84%，報17,664點。國企指數收復6,000點大關，收報6,052點，漲54點或0.9%；科技指數收報3,874點，升49點或1.28%。
全日成交797.79億元，沽空金額156.59億元，佔大市成交19.65%。「北水」淨入62.26億元，連續第6日淨買入，其中52.3億元流入盈富基金(02800)等3大ETF南向通標的。
IMAX中國私有化告吹
值得留意的是，IMAX中國(01970)控股股東IMAX Corporation提出的私有化議案，於法院會議僅錄約70%的無利害關係股份贊成，反對票約佔18.28%，由於贊成票少於75%以及反對票超過10%，故未獲批准。要約人及要約人一致行動人士於未來12個月將不可再提出私有化。
美資券商美銀表示，螺旋式下滑導致廣泛的經濟衰退和金融體系危機是中國最壞的情況，但相信可以避免，認為中國股市有望在第四季觸底，惟預期政策刺激和經濟復甦疲弱，加上美元持續強勢及美債孳息率高企，中國股市短期內可能維持區間震盪。
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