恒指4連升邁萬八關 綠債暗盤微揚

港股周二衝高後升幅收窄，恒生指數儘管連升第4個交易日，累計漲468點或2.72%，惟未能一舉衝破萬八關，20天線（現處17,709點）更得而復失。第二批零售綠色債券今日掛牌，在耀才暗盤交易市場收市表現最好，最多漲0.6%，高見100.6元，收市升100.15元，升0.15%，每手料帳賺15元。於富途暗盤一度低見99.3元，微跌0.7%，亦曾高見100.8元，升0.8%，最終收市與輝立交易場一樣無升跌。

北水52億掃3大ETF 恒指昨日一度升399點，高見17,916點，其後升幅收窄，收市揚147點或0.84%，報17,664點。國企指數收復6,000點大關，收報6,052點，漲54點或0.9%；科技指數收報3,874點，升49點或1.28%。

美資券商美銀表示，螺旋式下滑導致廣泛的經濟衰退和金融體系危機是中國最壞的情況，但相信可以避免，認為中國股市有望在第四季觸底，惟預期政策刺激和經濟復甦疲弱，加上美元持續強勢及美債孳息率高企，中國股市短期內可能維持區間震盪。