港富裕階層平均33歲賺得第一桶金

不少香港人以能夠賺取「第一桶金」、即個人流動資產達到100萬元為目標。滙豐銀行旗下的卓越理財發表新一年的中產報告指出，香港富裕階層人士平均在33歲時成為百萬富翁，且有信心在62歲能賺得1,000萬元。

該報告旨在探討香港富裕階層的財務需求和目標的年度調查。在今年9月1至10日合共對1,098名年齡介乎24至64歲，流動資產規模達100萬元的人士進行線上線下調查。

多以投資達致千萬資產 報告發現，61%受訪者依靠來自工作的儲蓄以賺取其第一桶金，較少依賴其他收入來源如投資所得的利潤。然而，要實現流動資產達1,000萬元的目標時，只有三分之一認為儲蓄是主要途徑，有更多人會傾向透過買賣投資產品（21%）和固定資產（14%）以達致財富增值。

本次每17名受訪者便有一名已到千萬元流動資產的目標，成為千萬富翁的平均年齡為45歲。在分析他們的資產組合，發現他們都採取較進取的投資方式，平均將70%的流動資金投放在不同類型的金融資產上。相比之下，流動資金少於1,000萬元的受訪者，其組合中有超過40%屬於無風險的存款。

近六成受訪者指出，疲弱的宏觀經濟和投資環境都是成為千萬富翁路上的最大挑戰。其他主要障礙包括錯誤的投資決定，突發開支，以及事業發展或薪金增長方面遇上樽頸。

僅半數認同買樓保值 近期房地產市場疲弱，令部分人對物業能保值的信心有所動搖。只有過半數受訪者認同買樓保值的傳統概念，按年下跌23個百分點。此外，57%受訪者預期本港住宅價格於未來12個月會下跌，更有四分之三受訪者預計本地經濟於來年將不會改善，甚至下滑。

不過，仍有多達44%受訪父母表示會提供財政支援協助子女置業，平均計劃資助193萬元。每10個父母就有4個表示會於子女結婚時協助他們上車，有四分之一受訪父母更打算在子女年滿18歲或之前協助他們置業。另外，作為把財富傳承予配偶、子女和孫子女的資產類別，物業的排名亦僅次於現金。平均而言，受訪家長打算為每位子女留下1.3個物業。