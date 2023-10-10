世界紛亂累經濟 滯脹叩門好閉翳

自美國2018年向中國發動貿易戰，繼而是產業戰、科技戰，運行數十載的全球化經濟模式已開始瓦解。說到底，美國為保軍事、金融與政治霸權，在面對中國崛起的威脅，得推倒重來，非但要遏止中國冒起，也要向全球再來一次大收割，世界從此告別和平日子，紛亂難止，經濟將迎來滯脹叩門，全球大蕭條的日子正愈步愈近！

這邊廂俄烏戰爭開打近20個月，正要踏入第二個寒冬，就在中美元首擬於下月碰面之際，突然中東局勢再起風雲，爆出個以巴戰爭來。中東一亂，中國要打「中東牌」，以彌補歐美資金缺口，如意算盤未必打得響。世界紛亂，理論上作為避險工具的美元與美債就不乏買家，問題是同一時間，能源與通脹問題將變得更棘手，美國的貨幣政策變得兩頭唔到岸，經濟與「軟着陸」可能愈行愈遠，對全球經濟而言也意味着一場災難要來臨。

俄烏戰爭以來，歐洲雖靠美國的協助化解了能源危機，但經濟得付出沉重代價；而時至今日俄油仍在國際市場銷售，反映西方陣營的制裁失靈。俄國與中東最大產油國沙特阿拉伯不斷延長減產措施，也顯示在能源領域不由得美國說了算。事實上，美國靠頁岩油氣技術成產油國，與中東的關係已改變，加上中國崛起，一個「利」字將中東與中國扣在一起，美國在國際的影響力此消彼長。俄烏戰爭沒完沒了，背後離不開大國博弈。

無可否認，眼前美元仍然是國際儲備貨幣，金融霸權猶在，且美國也是全球第一大軍事強國。惟得認清目前面對全球去美元化浪潮、美國內部體制與結構性問題叢生，政府財政赤字沒有最高、只有更高，政客玩把戲更令政府停擺危機更趨頻密，頓令美債持有人愈感不安。若然天下太平，全球貿易量續增，美元佔有率卻不斷下降，顯然不符合美國利益。

繼俄烏戰爭、南海翻波後，如今又傳來以巴開戰。在今年年初，中國促成沙特與伊朗重新建交之下，美國不可能對中東局勢不甚作為，惟一直尋求遏制伊朗核計劃無果，上月才與伊朗達成換囚協議，如今卻傳來伊朗支持的哈馬斯突向以色列發動攻擊，圖阻沙特與以色列關係正常化進程。適逢明年又是美國大選年，刻下拜登政府的中東政策備受政敵批評，顯見整個局面相當複雜。不能排除拜登政府以亂制亂，助以色列反攻，接下來整個中東都難安寧，世界經濟增長前景再要打折。

地區戰爭向來是展現美國軍事實力及美元避險功能的機會，也貫徹美國為保霸權不惜全球攬炒的作風。全球經濟加速放緩，油價上升或掀新的通脹趨勢，聯儲局亦難招架，「滯脹」叩門的可能性上升。反正經濟「軟着陸」不成，戰爭就成為拜登政府推諉責任的藉口。

以巴戰爭看似與香港市場關係不大，可實際上一旦這場衝突演變成長期戰爭，勢令中東局勢再次變天，香港緊跟祖國與中東資金合作的如意算盤亦會添變數。亂世如是，諸事不順，未來經濟發展的道路只會愈來愈難走，得有心理準備，還有漫長的苦日子在後頭！