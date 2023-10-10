輪商精選：部署恒指反彈 留意20013
剛公布的美國9月非農職位增加近34萬個，較預期多近一倍，有分析認為美國經濟強勁，或加深聯儲局進一步加息對抗通脹的決心，美匯指數回落至106之下後回彈。受到地緣政治影響，國際油價回升，港股周一上午受風暴吹襲休市，在A股假期後偏軟影響下，恒生指數於下午2時復市後，收市升31點，報17,517點。
輪證部署方面，上周五恒指收升272點，有超過3,100萬元淨流入恒指淡倉，大多以熊證作坐倉部署，其中17,800點之上收回價之熊證較受資金留意，相反好倉則流出近2,188萬元。
投資者如認為環球地緣風險有所提升，或會令波幅上升，部署恒指好倉博反彈可留意認購證20013，行使價18,590點，12月到期，實際槓桿13.3倍；相反，如看淡及認為20天線約17,750點短期內難以突破，熊證可留意54817，收回價17,950點，2026年5月到期，實際槓桿42.9倍。
看好中海油 吼15112
油價受刺激急升，油股可留意以上游業務為主的中國海洋石油(00883)。該企股價連跌多天後於13元水平止跌回升，現時10天及20天線約處於13.5元左右，如看好油價走勢，可留意中海油認購證15112，行使價14.24元，2024年1月到期，實際槓桿9.8倍。
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