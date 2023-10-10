產經

輪商精選：部署恒指反彈 留意20013

剛公布的美國9月非農職位增加近34萬個，較預期多近一倍，有分析認為美國經濟強勁，或加深聯儲局進一步加息對抗通脹的決心，美匯指數回落至106之下後回彈。受到地緣政治影響，國際油價回升，港股周一上午受風暴吹襲休市，在A股假期後偏軟影響下，恒生指數於下午2時復市後，收市升31點，報17,517點。
輪證部署方面，上周五恒指收升272點，有超過3,100萬元淨流入恒指淡倉，大多以熊證作坐倉部署，其中17,800點之上收回價之熊證較受資金留意，相反好倉則流出近2,188萬元。
投資者如認為環球地緣風險有所提升，或會令波幅上升，部署恒指好倉博反彈可留意認購證20013，行使價18,590點，12月到期，實際槓桿13.3倍；相反，如看淡及認為20天線約17,750點短期內難以突破，熊證可留意54817，收回價17,950點，2026年5月到期，實際槓桿42.9倍。
看好中海油 吼15112
油價受刺激急升，油股可留意以上游業務為主的中國海洋石油(00883)。該企股價連跌多天後於13元水平止跌回升，現時10天及20天線約處於13.5元左右，如看好油價走勢，可留意中海油認購證15112，行使價14.24元，2024年1月到期，實際槓桿9.8倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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