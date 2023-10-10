專家點評：港股後向還看中美數據

美國債息走勢成為近日投資市場最關注的指標，原因很簡單，美國10年期國債孳息率定義為無風險利率，由於投資涉及風險，因此單一投資回報的吸引力會直接影響投資者是否願意參與其中，而在無風險利率以上的就是投資溢價，溢價愈高，投資便愈見吸引。

不過，投資溢價會因應整體市況、大環境經濟前景、未來投資氣氛、定期存款息率等而變。以昨日美國10年期債息中午價為參考，該息率是4.75厘，投資者只要持有美國10年期國債，就可以「穩袋」此回報。假如某投資產品年回報不是比4.75厘高好多，即是說其風險溢價不高，投資便缺乏吸引力。

加息預期再度升溫 美國債息近期持續抽升，令一眾投資產品的吸引力被比下去。上周五美國公布的9月份非農就業職位增加33.6萬個，為今年1月以來最大增幅，遠超經濟學家平均預期的17萬個。數據公布後，美國10年期債息一度升至4.887厘，再創2007年來新高；30年期國債孳息率升至5.04厘，創2007年來最高水平。

上周五美股一度受挫，惟出現單日轉向短期利好，似乎投資者對未來通脹進一步升溫的預期略有改變。的確，與聯儲局政策利率掛鈎的合約隱含收益率上升，顯示市場預期該局在12月會議上將基準利率上調到5.5至5.75厘區間的可能性接近50%。

在就業報告發布前，交易員認為加息0.25厘的可能性約為34%。但美銀引用EPFR數據顯示，截至上周三的一周內，債券基金流出25億美元，但美國國債流入46億美元，為連續第34周流入，整體資金流向並不是完全由國債流出。

A股復市動力欠奉 再者，美國本周將有多項重要經濟數據公布，其中有9月份生產物價指數（PPI）及消費物價指數（CPI）、NFIB小型企業信心指數、密歇根大學消費信心指數初值等。再者更有聯儲局公布9月貨幣政策會議紀要，會內各委員對未來息口、通脹及經濟狀況有何看法？而多位聯儲官員亦將發表講話，因此就算美國債息要再創近十多年來新高，投資者會先留意本周相關數據及官員言論才作進一步部署。

港股方面，情況較為尷尬，成交在A股休市期間大降。儘管國家9月份官方採購經理指數（PMI）有驚喜，惟A股昨日復市未見動力，滬綜指更一度回落至距近年低位不足20點。本周內地將公布9月CPI、PPI、新增人民幣貸款、社會融資規模以及貿易帳等數據，看看能否有所刺激，畢竟內地在9月出過多種刺激經濟的貨幣及財政政策，可先留意經濟面會否稍為改善。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）