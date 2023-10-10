市建九龍城項目招意向 10‧24截收 估值26億

市區重建局為今季住宅供應主力，九龍城啟德道/沙浦道重建項目於今日起招收合作發展意向書，截收日期為本月24日，市場估值約26億元起。

該地盤佔地約5.71萬方呎，可建總樓面約51.41萬方呎，預計提供約810個單位。市建局亦會在項目撥出約8,611方呎的樓面面積，以提供一所幼兒中心予社區享用。

該局將重新規劃及重整道路網絡，以興建約1.08萬方呎的分層地下廣場，項目亦將設地庫停車場，提供約300個公眾停車位。市場初步預期每方呎樓面地價約5,060至8,000元，估值最高約41.1億元。

萊坊估價及諮詢部高級董事方耀明認為，項目位置不俗，享有鐵路及名校網效應，相信可吸引各類發展商遞交意向。

今季同區供應1450伙 資料顯示，市建局今季安排推出兩個九龍城重建項目，另一項為盛德街/馬頭涌道公務員合作社重建發展，項目已於8月底截收意向，連同上述啟德道項目，將為今季帶來約1,450伙私宅供應。

此外，深水埗福榮街549號地下及兼善里42號地下物業，分別以約1,235萬元及約960萬元登記易手，兩舖位都屬市建局項目重建範圍內。