盧吉道獨立屋放售 市值13億 每呎11萬

本地家族紛放售持有多年物業。山頂盧吉道25及26號A&B項目透過代理推出市場，市值約13億元，平均呎價約11萬元。

第一太平戴維斯表示，該項目現狀為一幢兩層高獨立屋，總地盤面積約31,544方呎，最大可建面積約11,687方呎，總實用面積約11,487方呎，以現狀交吉出售。

土瓜灣全幢工廈放盤 該行指，盧吉道全段只有11個住宅地段，其中僅4幅擁有維多利亞海景，故現有兩幅正出售物業相當稀有。該公司投資部董事胡子申稱，該物業可以進行公司股權轉讓，適合企業或自用買家。

另外，仲量聯行指出，該行獲委託出售土瓜灣旭日街11號的志聯昌工業大廈全幢，物業屬臨海地段，具重建住宅發展的價值。市場人士估計該廈市值約8.8億元。

物業現為一幢樓高12層工業大廈，於1972年落成，地盤面積約11,410方呎，總建築面積約110,949方呎，以現狀及連租約出售。該廈現劃為住宅（戊類）用途，進行補地價後，可以地積比率9倍重建為商住大廈。該公司香港主席曾煥平預期，物業將吸引發展商及投資者。