新盤概況：打風照入市 星凱‧堤岸631萬沽

施政報告公布前夕，新盤市況平淡，近日只有零星買賣個案。中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，於昨日8號風球除下後，以631.9萬元沽出一個一房戶。

尚‧珒溋特色戶賣3900萬 該集團營銷策劃總監楊聰永指出，儘管天氣不穩，但無阻買家入市，上述售出單位為1座6樓F室，實用面積331方呎，成交呎價約19,091元。他續指，項目自上月重推後連沽14伙，套現逾1.7億元，開售至今累售888伙，套現逾91億元，平均呎價約20,377元。此外，該盤昨日公布最新銷售安排，於周五以先到先得形式發售22伙早前終止交易的單位。

華懋集團發展的何文田站瑜一，項目第1A期瑜一•天海2B座16樓A室，實用面積957方呎，三房連套房及儲物室間隔，昨以2,840.44萬元沽，呎價約29,681元。