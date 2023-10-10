馬鞍山交投月漲60％

二手業主擴大減幅出貨，帶動本月部分地區買賣交投量，比上月的低位稍為回升。據本報統計資料，全港8個主要住宅區10月暫錄買賣宗數，有一半都按月上升，其中，馬鞍山漲約60%最顯著。

該區二手屋苑9月同期錄約10宗買賣，世紀21奇豐莊瑞生指，本月已暫錄約16宗成交，部分重返5至6年前價位，亦有準買家加快在施政報告公布前入市。至於荃灣錄約18宗交投，亦升約28.6%。

青衣增20% 東涌暫錄3刁最少 上述主要地區中，共有3區本月暫錄個位數成交量，其中，青衣暫錄得約6宗，按月多約20%，區內不乏低價個案，如美景花園6座中層E室，實用面積約432方呎，成交價412萬元，呎價僅約9,537元。

東涌則只錄約3宗最少，按月未有變化。其餘屯門、北區及元朗等，按月成交減少約16至25%。

中原王勤學稱，元朗10月暫錄約15宗二手買賣，颱風襲港的周末期間共錄約5宗，包括錦田北PARK YOHO Venezia第2B座中層D室三房戶，累減52萬元，以728萬元沽，呎價約12,033元。