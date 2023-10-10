二手蝕讓 康城重災

OCEAN MARINI鬆綁輸266萬 MALIBU貶5% 市場傳出政府有機會撤辣的消息，無奈業主對樓市心淡，「要錢唔要貨」，尤其是新供應重災區將軍澳日出康城，續爆發蝕讓潮，OCEAN MARINI套三房海景戶狂劈至1,250萬元沽，約3年帳蝕266萬元。區內MALIBU同類大單位，購入逾5年帳面仍貶值約5.7%。

日出康城二手樓10月暫錄至少4宗買賣，當中3宗屬貶值個案。中原伍錦基表示，上述OCEAN MARINI的1A座高層B室，實用面積約813方呎，最初開價1,630萬元，累減380萬元沽出，呎價約15,375元，原業主2020年3月以1,516萬元購入，單位帳面貶值約17.5%，同類型單位今年5月成交呎價達約16,688元。

香港置業唐榮花稱，同期數MARINI的3B座高層E室一房戶，實用面積約380方呎，放盤約3個多月，減價約70萬元，同區客以約586萬元入市，呎價約15,421元，低市價約3%。原業主持貨約4年，由於經常不在香港，所以沽貨作其他投資，帳面蝕約20.8萬元。

領峯三房低估價10%售 持貨更長時間的同區半新盤都要蝕。該行劉浩勤指，MALIBU第1B座中高層A室海景單位，實用面積約804方呎，套三房連士多房設計，8月叫價1,550萬元，減價至1,320萬元成交，呎價約16,418元。單位2018年4月以1,400.1萬元購入，帳面蝕約80萬元。

美聯陳巧琴稱，領峯7座右翼中層D室套三房戶，累減約16%，以721萬元易手，呎價約10,713元，較估價低約10%。

除日出康城外，將軍澳其他二手屋苑樓價同樣受壓。消息透露，MONTEREY第9B座單位，市傳售878萬元，呎價約16,051元，約5年帳蝕逾180萬元。中原何文俊稱，將軍澳廣場2座高層F室三房戶，減價180萬元，颱風下以1,080萬元易手。

帝堡城988萬沽 蝕13% 此外，各區再增損手個案。該行黎宗文指，沙田帝堡城8座低層C室，6月開價約1,150萬元，議價後售988萬元，呎價約11,317元，約3年帳面貶值約13.7%。消息稱，觀塘凱滙2座高層K室，市傳售980萬元，近5年帳蝕逾80萬元。

港島樓價尋底。中原林龍南稱，北角半山富豪閣2座高層A室套三房戶，成交價1,340萬元，呎價約15,420元，重返2013年水平。

將軍澳日出康城最新二手成交