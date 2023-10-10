滙豐購花旗內地業務 管理資產規模280億

滙豐銀行公布，全資子公司滙豐銀行（中國）已簽署協議，收購花旗在內地的零售財富管理業務。截至今年8月，該業務管理的資產約36億美元（約280.8億港元），包括資產和存款。

是項交易將成為滙豐銀行進一步增強其在亞洲財富管理能力的另一個里程碑。交易完成後，收購的業務將併入滙豐銀行（中國）的財富及個人銀行業務。

滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）表示，中國對於該銀行成為亞洲領先財富管理公司的目標至關重要，是項投資將使該行能夠進一步打造滙豐銀行（中國）的核心財富業務，加速已經建立的勢頭，擴大並深化銀行的財富管理覆蓋範圍。滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建亦指，是項收購證明滙豐對中國長期發展的信心。

英Metro Bank傳獲注資 此外，有關陷入困境的英國中小型銀行Metro Bank尋覓買家接管，外媒報道，商人Jaime Gilinski旗下投資公司Spaldy Investments將向Metro Bank注資1.02億英鎊，使其於該行的持股增至約53%。同時，該行提出強制為2.5億英鎊二級債減值四成，並延長其餘債務期限至2034年。若有關方案不獲75%投資者同意，部分債權人將損失四成債權。另該行擬出售最多30億英鎊住宅按揭。

據報有關財務安排旨在將該行普通股權一級資本比率（CET1）提升至逾13%，以及合格債務最低要求比率逾21.5%，並在2025年回復至9%有形股本回報率。該行截至6月底止總資產值220億英鎊，擁有76間分行及280萬個存款帳戶。