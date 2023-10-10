香港寬頻料蝕13億 受累加息商譽減值
近年利息持續上升，對企業盈利表現的打擊開始浮現。香港寬頻(01310)昨日發盈警，預期截至今年8月底止年度將勁蝕約13億元，而去年同期錄溢利5.53億元。業績之所以急速轉壞，其中一個原因正是受「息魔」打擊！
減派息有前科 股價挫逾7%
該公司股價昨日曾低見2.79元，收報2.92元，跌7.3%，成交2,252萬元。
盈警公告指出，年度盈轉虧主要由於兩原因，其一乃財務成本增加約5億元，因香港銀行同業拆息增加，集團約一半的銀行借款按浮動利息以香港銀行同業拆息加年息計息，但補充部分財務成本增加的影響已反映在公司截至今年2月底止的中期業績之內，而翻查資料顯示，其中期業績錄得融資成本按年增兩倍至3.24億元。另一原因乃公司確認年度商譽減值虧損約12億元，但未明確指出所涉資產，僅指有關商譽減值虧損將不會對其業務現金流量產生任何影響，且對未來年度的業務也無影響。
暫時未知公司派息會否受到影響。紀錄顯示，該公司截至今年2月底止派發的中期息按年減半至每股20仙，而截至2022年8月底止年度末期息則按年減22%至每股20仙。今年6月，該公司管理層接受本報專訪時曾表示，派息要增長歸根究柢還是服務收入要持久地成長，即使本港電訊收入有人口和企業遷出等陰霾，但通關後漫遊回升，即使寬頻駁線下跌，客戶有Wi-Fi、娛樂、保安等不同需要，又強調息口上升的衝擊「可控」。
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