香港寬頻料蝕13億 受累加息商譽減值

盈警公告指出，年度盈轉虧主要由於兩原因，其一乃財務成本增加約5億元，因香港銀行同業拆息增加，集團約一半的銀行借款按浮動利息以香港銀行同業拆息加年息計息，但補充部分財務成本增加的影響已反映在公司截至今年2月底止的中期業績之內，而翻查資料顯示，其中期業績錄得融資成本按年增兩倍至3.24億元。另一原因乃公司確認年度商譽減值虧損約12億元，但未明確指出所涉資產，僅指有關商譽減值虧損將不會對其業務現金流量產生任何影響，且對未來年度的業務也無影響。