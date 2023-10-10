中免首9個月淨利潤增12%

單計第三季多賺93% 今年首3個季度，公司主營業務毛利率持續修復，分別為28.75%、32.47%、34.27%。如單計第三季度，營業收入為149.79億元，按年升27.87%；淨利潤更增長93.19%至13.33億元。主因在報告期內，公司注重可持續性，追求規模和利潤的均衡增長。

中免在業績快報內未有披露和展望9月後的旅遊零售市況。不過，內地官媒從海口海關了解到，今年中秋和十一「雙節」期間，即9月29日至10月6日首尾共8日，海口海關共監管離島免稅銷售金額13.3億元，按年大升1.17倍；免稅購物人數17萬人次，較去年同期增長1.43倍。

受惠海南島派消費券 海南島免稅店表現報捷，主要因為地區政府幫忙谷經濟，該省各市縣發放專屬消費券。以三亞為例，就發放價值逾7,000萬元的政府優惠券來推動消費，其中包括免稅購物。海口市瓊山區當局則單單為當地的「全球精品免稅城」，向遊客派發總價值100萬元的消費券，方便遊客購買數碼電子產品。有旅客反映在該商場購物，因消費券獲得的折扣達1,000元。