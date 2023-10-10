基金估10年期美債息上5.5厘 道指低開147

美國股市近日因為債息抽升而承壓，普徠仕靈活環球債券策略聯席基金經理Scott Solomon認為，10年期美債孳息率有機會升至5.5厘甚至更高，即與聯邦基金利率一致。他又表示，目前10年期債息仍然未達到「足夠緊縮」的水平，這意味若想通脹繼續穩步回落，則10年期債息要從當前約4.78厘的水平進一步上揚。

美國10年期國債孳息率經常用作各類貸款的指標利率，以及金融資產估值模型中的「無風險利率」，因此其走勢對金融市場乃至實體經濟活動都有巨大影響。Solomon指出，過去的經濟周期反映，10年期債息通常都會升至聯儲局在加息周期完結時的「終端利率」水平，而在當前的貨幣政策周期，無論11月聯儲局是否再次加息，該利率起碼是5.5厘。

他表示，與過往的周期不同，聯儲局當前加息是為了遏制通脹，而非為經濟降溫，而此舉或將導致債市波動，故保持靈活和主動管理存續期對債券投資者而言將是關鍵。經濟現時面臨的最大風險是流動性錯配會否導致經濟「硬着陸」。一般而言，當投資級別企業債券出現違約或重大信貸評級降級時，經濟「硬着陸」的可能性會較大，只不過目前仍未見相關迹象。

災難預言家憂美股冧五成 美國債市周一因為聯邦假期而休市；美股則照常交易，3大指數早段受壓，道指曾跌147點，報33,259點；標指跌21點，報4,287點；以科技股為主的納指跌153點，報13,277點。

GMO資產管理創始人、華爾街「傳奇災難預言家」格蘭瑟姆（Jeremy Grantham）警告，美國明年將步入衰退，但不確定是輕微衰退還是嚴重衰退。他認為，未來美股要不是一直都錄得慘淡的回報，就是經歷一輪大熊市後才會反彈。在他看來，熊市的跌幅大概會自高位回落一半，又謂就算標指跌到2,000點也不會驚訝。他同時警告中小型股將會是「最脆弱的領域」，並且看淡美國的房地產市場。

Arm獲大行唱好 股價曾漲 企業消息方面，受以巴衝突影響，多隻美國軍工股炒起，其中以生產軍用戰鬥飛機聞名的洛歇馬丁股價周一曾升8.55%；前稱雷神技術的RTX Corporation股價升3.71%；業務涵蓋戰機、雷達、航空母艦的諾斯諾普格魯曼股價曾升10.34%。

另外，今年全球新股集資王、英國晶片設計專利公司Arm於美國納斯達克交易所上市後，獲得多家大行給予「買入」評級，包括摩根大通、花旗、高盛等。華爾街分析員給予Arm未來12個月的目標價普遍介乎60至70美元，並看好其未來3年的每股盈利年均增長有40%以上。Arm股價早段曾升1.79%，報55.05美元。