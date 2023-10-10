全球航空運力返疫前

內地出境遊仍低迷 成本升或影響盈利 逾3年的新冠疫情好不容易才捱過去，全球航空業運力亦重新起飛。旅遊數據及分析公司Cirium數據顯示，本周全球航空公司運力有望超越2019年疫情前水平，意味全球航空業運力快將復原。惟與此同時，中國作為疫情前全球最大的旅遊客源市場，至今出境旅遊數字依然低迷，主因簽證繁複及消費降級等所致。

要留意的是，雖然全球航空公司運力否極泰來，但航空公司仍面臨大大小小的挑戰。國際航空運輸協會（IATA）估計，礙於商務客群尚未完全復甦，今年航空業整體利潤仍較2019年低出40%。投資機構TD Cowen同樣表示，縱然業界收入能夠重返2019年水平，但成本卻較當年高出18至19%，主因一眾機組及後勤員工薪酬升幅高達35至40%，以及燃油成本愈趨上升，榨壓業界盈利能力。

往返中美航班勁跌九成 中國市場方面，雖然今年來境內遊正在復甦，惟境外旅遊未見起色，尤其是在中美兩國關係緊張之下，兩地航班次數就變得更為疏落，目前兩國每周往返的航班數量僅為24班，較疫情前每周平均約340班勁跌90%。往來加拿大的情況亦不遑多讓，9月中國與加拿大運輸量僅約為疫情前的十分之一。

不過，正當飛往美加的跨太平洋航線成為「雞肋」之際，一眾內地航空公司則冀利用英國市場東山再起，皆因與歐美公司不同，內地航企未受俄羅斯空域禁令約束，加上內地8月已經恢復英國旅行團，造就機會內地航企「發圍」收復美加航線的失地。

微信長假旅遊消費飆84% 與此同時，曾經是亞洲航線專家的芬蘭航空（Finnair Oyj）亦重整航線策略，其行政總裁Topi Manner最新表示，該企只保留三分之一的亞洲據點，並將重點放在美國、中東和印度市場，可見海外航空公司重新執位內地市場，內地地位未必如昔日般不可或缺，放在其他國家轉機都一樣可行。

微信跨境支付方面，日均消費額增長逾50%，香港、澳門、泰國、新加坡、南韓依次為最熱門境外目的地，其中微信支付在香港線下日均消費筆數增長逾40%。

內地另一主流付款方法支付寶亦公布十一出境遊服務數據，其中交易筆數增長最快的國家和地區是愛沙尼亞，其次是中東的卡塔爾和馬來西亞，另內地居民整體出境遊交易人數已恢復至2019年同期近80%。

全球航空業運力完全復原