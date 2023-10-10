工信部訂下2025算力目標

工信部等6部門聯合印發《算力基礎設施高質量發展行動計劃》提出，到2025年，計算力方面，算力規模超過300 EFLOPS，智能算力佔比達到35%，東西部算力平衡協調發展；運載力方面，國家樞紐節點數據中心集群間基本實現不高於理論時延1.5倍的直連網絡傳輸，重點應用場所光傳送網（OTN）覆蓋率達到80%，骨幹網、城域網全面支持IPv6，SRv6等創新技術使用佔比達到40%。

行動計劃提出，加速存力技術研發應用，當中圍繞全閃存、藍光儲存、硬件高密、數據縮減、編碼算法、晶片卸載、多協議數據互通等技術，推動先進儲存創新發展；鼓勵先進儲存技術的部署應用，並持續提升儲存產業能力。

聯想入股汽車晶片研發商 另內媒引述消息指，近日芯科積體電路（蘇州）發生工商變更，新增中小企業發展基金聯想（天津）合夥企業（有限合夥）、北京北科中發展啟航創業投資基金（有限合夥 ）為股東，同時公司註冊資本由500萬元（人民幣‧下同）增至約577.29萬元。據報芯科是汽車電子領域晶片研發銷售商，專注於車規級MCU、MPU晶片的設計業務。

此外，就10月18日鴻海董事長劉揚偉將與英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳同台，雙方可能會加強合作，外媒指鴻海與Nvidia均未對傳言置評。

鴻海拿下Nvidia最新人工智能（AI）晶片GH200的晶片模塊訂單，及L40/L40S產品，均將獨家供應，有望帶動鴻海的毛利率上升。