Vesync擬斥一億回購股份

該企主要設計、開發及銷售3個核心品牌，分別為家居環境電器「Levoit」、廚房電器及餐飲用具「Cosori」，以及健康監測設備、戶外娛樂產品及個人護理產品「Etekcity」，主銷到海外市場，3大收入佔比按次分別為北美、歐洲及亞洲市場。