Vesync擬斥一億回購股份
內地智能小家電品牌Vesync(02148)公布，股份現行市價實屬低估，故擬動用最多一億元資金在市場回購公司股份。該股於2020年上市，招股價5.52元；昨日收報3.87元，無升跌，成交僅417萬元，市值約45億元，而截至今年6月底止半年賺3,261萬美元（約2.54億港元）。
該企主要設計、開發及銷售3個核心品牌，分別為家居環境電器「Levoit」、廚房電器及餐飲用具「Cosori」，以及健康監測設備、戶外娛樂產品及個人護理產品「Etekcity」，主銷到海外市場，3大收入佔比按次分別為北美、歐洲及亞洲市場。
內地首8月家電產量增
談及家電，為支持民營經濟，穩增長促消費，今年7月內地工信部強調將力挺10大行業，其一正是推動家電下鄉。近日工信部發布今年首8個月家電產業生產狀況，全國家用電冰箱產量6,297.3萬部，按年增長14.5%；房間空氣調節器產量1.7745億部，按年增長16.5%；家用洗衣機產量6,460.7萬部，按年增長23.6%。
此前，工信部公布2022至2023年中國家電產業品牌評估結果，15個品類，共有95個品牌上榜；另今年上半年家電業規模以上企業營業收入9,145億元（人民幣‧下同），利潤675億元，全產業出口總額431億美元。
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