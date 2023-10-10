Tesla中國製汽車銷量挫一成

而在特斯拉中國售出的74,073輛國產汽車中，約有30,000輛被運往海外市場，年增454%，亦較上季升57%。今年9月份，特斯拉在中國製造的電動車銷量佔該企總銷量的51.2%。首9月，特斯拉在全球銷售了70萬輛中國製造的汽車。

此外，乘聯會同時預估9月新能源乘用車廠商批發銷量為83萬輛，按年增長23%，按月增長4%。據初步測算，今年首9個月累計批發量為592萬輛，按年增長36%，預測今年全年新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2,350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36%。

資料顯示，斑馬網路技術為斑馬智行關聯公司，成立於2015年11月，而斑馬智行是由阿里巴巴團隊開發的一套面向汽車和交通產業提供智能汽車作業系統、智能汽車解決方案、數碼交通的解決方案。

另歐盟對中國補貼電動車生產商的調查有新進展，德國老牌車廠寶馬汽車（BMW）財務總監Walter Mertl表示，歐盟要求公司就在中國生產的iX3提交資料，公司正填寫歐盟調查問卷，有關問卷須一周內交回，涉及提供在中國生產電動車的投資及生產能力。