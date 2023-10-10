恒指「風騷」 兩小時成交469億

受颱風及黑雨夾擊，港股昨早停市，午後重開先升後回，恒生指數收升31點。全日交易時段僅兩小時，成交額達469.04億元，與上周四全日市、近5年成交低位470.48億元相若。

油金股做好 紫金漲3.7% 恒指昨日高開14點，報17,500點，一度抽升147點，高見17,633點，其後美股指數期貨跌幅擴大，拖累恒指曾倒跌38點，低見17,447點，最終收報17,517點，漲0.18%；國企指數6,000點得而復失，收報5,998點，揚24點或0.4%；科技指數收報3,825點，升9點或0.24%。「北水」放完假回歸，淨買入20.42億元。

高盛預測H股跑贏A股 展望後市，美資券商高盛分析30個常見宏觀和市場因素後建立「市場輪動模型」，預測H股在未來3個月內或領先A股約5個百分點，而根據期權市場定價預測，H股將有約70%機會跑贏A股，因H股估值相對吸引，而且港股通資金流偏強，建議買入H股及恒生科技指數，以迎接年底的潛在反彈，而A股中小型股則預期會相對落後。

高盛同時給予A股及H股「增持」評級，但相對偏好MSCI中國指數，因預期回報率較高，而且預期年底會有潛在復甦，並估計目前海外機構投資者佔離岸中資股市場約39%，但只佔A股市場約4%。