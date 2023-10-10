A股失守3100 外資掟貨75億

內地A股昨日長假期後復市走低，滬綜指失守3,100點關，滬深兩市成交額7,699.88億元（人民幣‧下同），外資透過滬股通及深股通淨賣出近75億元。官媒開口維穩，指第四季A股有望迎來轉機，現時有4大正面因素支持，有助修復市場信心。

官媒維穩 4因素利後市 滬綜指低開低走，最多挫37點或1.22%，收市報3,096點，跌13點或0.44%；深成指最多跌118點或1.17%，低見9,991點，收挫兩點或0.03%，報10,106點，一萬點大關失而復得；創業板指數報1,998點，下滑5點或0.26%。

官媒指出，4大利好因素分別是內地基本面穩中向好、消費旺盛提振信心、上市公司盈利改善，以及估值安全邊際較高。9月製造業採購經理指數（PMI）已連續4個月回升，重返擴張區間，反映經濟正逐步復甦。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，倘若第四季有更大力的穩健經濟增長政策出台，有望加快復甦，並利好上市公司盈利逐步修復，形容「經濟持續回升值得期待」。另外，長假期間消費數據良好，有利經濟的修復與恢復性增長。

內地富豪走資需求激增 儘管如此，仍有不少內地民眾「密謀」將資產轉到外地。外媒引述消息報道，內地富人走資需求顯著增加，除了在海外擁有資產外，愈來愈多富人委託地下機構將自己的財產轉移至中國境外，甚至有部分富人「博一鋪」，將積蓄託付給一群僅透過社交通訊軟件認識的陌生人，將財富轉移出中國。

報道引述財富顧問表示，自新冠疫情後重新通關，內地富人對於海外備用選項的需求激增，依然追捧溫哥華的房地產、美國的股權投資等，而新加坡在過去兩年成為新目標，富人同時委託地下錢莊將轉移資產至海外。