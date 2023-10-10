華長假零售僅增9%未及疫前 野村憂需求減退

儘管中國第三季中後期不斷有新措施刺激內需，但投行瑞銀估計十一長假期間的零售銷售增速，仍不及2019年同期疫情前的增幅，日資野村證券更警告未來數月內需可能進一步消退，強調政府對長假展現出看似強勁的旅遊等數據，需避免過於自滿。

今年為期8日的十一長假為消費行業帶來及時雨，整體零售銷售按年增9%，瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕估計，這較2019年同期增長低逾10個百分點，亦略好於8月的10%零售銷售增速。惟野村中國首席經濟學家陸挺在報告指，今年中秋節及十一長假有所重疊，而去年則分別在9月及10月，因此今年分析旅遊數據需較謹慎，加上旅遊出行數量的復甦相對疫情前的水平已顯著放緩，表明疫後被壓抑的旅行需求或將消退。

人幣兌每美元收復7.3關 不過，雙節重燃消費等市場情緒，加上9月多個經濟指標有望回升，昨日在岸和離岸人民幣兌每美元匯率雙雙收復7.3關口，在岸價昨日下午4時30分收升80點子，報7.2922，離岸價高見7.2834，由官方開出的中間價報7.1789，較節前微升9點子。人民銀行繼過去周六及周日分別進行2,000億元（人民幣‧下同）及200億元的7天期逆回購後，昨再進行200億元同期限的逆回購操作，全日淨回籠2,990億元。

由於8月以來的一籃子穩經濟政策，特別是8月貸款市場報價利率（LPR）降息及9月罕有快手實施全面降低存款準備金率（降準），均有助支撐社融持續改善，故外界普遍對本周出爐的內地9月金融數據抱有高度期望。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤預期，9月新增貸款將高達2.55萬億元，新增社融約3.85萬億元，按年多增3,090億元。其他機構的風向調查亦反映，社會融資增長勢頭有望延續，新增貸款仍是主要支撐，因9月是傳統信貸大月，銀行貸款在季度末集中投放。

擬發特殊再融資債籌3200億 不過，招商證券銀行業首席分析師廖志明提醒，整體融資需求依然偏弱，9月作為第三季最後一個月份，內銀衝刺信貸表現的壓力較大，可能使得信貸數據與實際的信貸需求情況有背離。瑞銀亦續料第三季內地經濟按季增長可能基本穩定，但去年低基數效應消退或拖累按年增速放緩至4.4%。

為發揮開發性金融引領作用，國家金監總局昨日公布，同意國家開發銀行發行資本工具，規模不多於500億元，並可自主決定具體工具品種、發行時間、批次和規模。同時，各地加速發行特殊再融資債，累計擬發行總額近3,200億元，包括重慶市地方政府共發行421.9億元相關債券，用於償還存量債。

離岸人民幣年內表現