內房境外債再現違約陰霾
碧桂園傳未付票息3億 委中金助債務重組
內地房地產開發商債務問題持續發酵。大型房企碧桂園(02007)多筆境外債需要啟動境外債務重組。其中一筆餘額9.65億美元的境外債券，原定於9月27日需要繳付利息，惟有消息指，有投資者至今仍未收到利息，涉及應付利息約3,860萬美元（約3億港元），寬限期為30日。
本報向碧桂園的公關公司查詢債務問題，惟截稿前未獲回覆。另外，下周一碧桂園將有兩筆合共6,680萬美元的境外美元債利息到期，同有寬限期30日。事實上，該企上月曾出現逾期還款，但最終在寬限期內成功支付兩筆美元債的利息，避過實際債務違約。
內媒指，碧桂園已委託中金公司擔任財務顧問，協助處理境外債務重組事宜。不過，碧桂園賣樓回籠資金情況愈趨緩慢，昨晚披露9月歸屬該企股東權益的合約銷售額僅約61.7億元人民幣，按月跌22.68%，按年則瀉80.73%；上月涉及銷售建築面積為83萬方米，按月持平。
恒大未符監管要求 債權人驚訝
雖然如此，外媒昨引述恒大的境外債券持有人特設小組的聲明，指恒大未能滿足監管要求、取消債權人會議「完全出乎意料」，上月恒大雖發出通告交代了境外債重組情況，卻不但沒能回答問題，反而引發更多疑問，更形容國際債權人被蒙在鼓裏。
該小組現敦促恒大向監管機構尋求解決方案，以允許重組繼續進行，否則按目前的基本情景，恒大會在10月底的清盤呈請聆訊上，存在被法院頒布清盤令的風險。
而恒大旗下的恒大汽車(00708)昨復牌後股價曾飆8.92%高見0.61元，惟不久便拾級而下，全日收挫8.92%至0.51元；恒大更急跌12.69%收市。
上月暫停所有境外債付款的遠洋集團(03377)，旗下遠洋控股中國於上交所公告，指因償付方案尚存不確定性，為維護債券持有人利益，境內公司債「15遠洋05 」今日起停牌。
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