匯通天下：人幣貶值風險仍可控

離岸人民幣兌每美元的貶值壓力，在十一長假期開始之前似乎已逐漸減弱，因中國人民銀行透過其逆周期措施重新主導離岸人民幣穩定在7.25至7.35的區間內。人行干預反映防止人民幣再度轉弱的政策目標，加上早前推出的貨幣刺激措施，或能在復甦仍未完全穩固的前提下穩定中國相關資產價格走勢。

美國與中國兩年期國債息差，由8月最高接近3厘收縮至10月5日的2.75厘，美元與人民幣之間的息差可能見頂。隨着人行轉向利用更多流動性和信貸管理措施而非減息，而美國「軟着陸」情景及其他推升美國孳息率的因素後勁乏力，或會增加人民幣穩定性。

中長線有望重返7算 在岸人民幣兌每美元12個月遠期外匯合約基點正在收窄，反映貶值壓力減少，而直至今年8月在岸人民幣現價與12個月遠期外匯合約基點走勢相關性較高，或反映在岸人民幣有空間追落後，並帶動離岸人民幣轉強。

現階段，對離岸人民幣的觀點傾向較為中性，直到11月三中全會和12月中央經濟工作會議宣布更多政策前，預計離岸人民幣在第四季大部分時間都在7.25至7.35區間上落，而由於預期離岸人民幣中長線或會向7算發展，倘若離岸人民幣跌至7.35水平時，或可沽出美元買入人民幣。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪