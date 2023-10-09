股市估市：港股反覆調整格局不變

港股走勢仍然反覆，上周欠缺「北水」下，本已交投漸少的港股更趨淡靜，惟望本周有所改善。然而，從整體動力角度看，港股暫時仍欠缺足夠能量，恒生指數在17,500點的阻力仍大。由於大市欠缺重心與向上主題，重磅股未能帶動指數，預料本季18,000點對恒指而言是重要阻力，如果經濟前景仍令市場憂慮，季內下試16,000點的機會仍大。

聯想研粵語AI惹憧憬 集團收入以個人電腦為主，其所屬的智能設備業務，截至6月底的首季度佔總營業額近八成，達102億美元，惟其經營溢利卻僅6.5億美元；至於近年新增的「方案服務」業務，期內營業額17.13億美元，經營溢利卻達3.61億美元，且是各業務當中僅有營業額錄得增長。

由上述數據可見，聯想已逐步擺脫以往集中個人電腦業務的布局，個人電腦市場目前正持續萎縮，而在經濟前景不明之下，企業於此類設備的投資亦未敢進取。

集團早前被評級機構標準普爾上調評級，指其展現出營運韌性、穩健的盈利能力和強勁的現金流。此外，聯想表明，將於香港設立創科中心，專注研發粵語場景的生成式人工智能（AI）及工業元宇宙領域，並與本地著名科研機構洽商，有一定憧憬空間。

走勢上，該企股價已在7.6元水平形成支持，可以此作為參考支持位，中線收集，上望9.45元的前高位水平。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）