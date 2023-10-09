專家樓評：斜槓族上車申按揭點過關？

新世代步入職場，而當中部分人傾向追求彈性及多樣性的工作模式，即一人身兼多種職業，外界將這群人稱為「斜槓族」（Slash）。斜槓族奉行自由的工作態度，有別於傳統打工一族，會以個人名義為不同機構工作，收入是「每job計」，常見的斜槓族會涉及設計、拍攝、寫作、資訊科技（IT）以至網紅（KOL）等不同範疇。斜槓族想置業，但無固定收入，他們日後又能否像其他人申請按揭上車？

須至少6個月入息證明 斜槓族基本上屬於自僱人士，銀行一般將他們界定為非固定收入人士，即指每月沒有固定收入，收入受當月的工作量與薪酬影響，因此斜槓族沒有穩定的收入證明（如糧單）。如以自由身接job，申請按揭時，銀行一般會要求申請人提交至少6個月的入息紀錄，並以6個月收入的平均數計算申請人是否有足夠的還款能力，申請人同時需要提供最近兩年的稅單作入息證明。此外，如申請人的工作涉及專業範疇如樂器導師，銀行或會要求提供相關專業資格證明作為審批的根據。

按揭成數方面，如斜槓族透過銀行申請按揭，樓價1,500萬元以下的物業可以承做最高七成按揭，若要透過按揭保險公司承做更高成數按揭則要注意，非固定收入的人士只可承做最高八成按揭，如申請人欠缺充足的入息或稅單證明，獲批的按揭成數亦可能有所下調。

良好信貸紀錄有助上會 另外，斜槓族應避免申請多張信用卡及隨意將個人資料給予財務公司，以免留下不良紀錄，影響個人的信貸評級。同時，斜槓族也可以透過準時還卡數，維持良好的信貸評級，提高上會的成功率。

斜槓族應盡量妥善保存所有文件，敍做按揭可能比想像中其實容易得多。由於每家銀行審批斜槓族入息的方法不一，建議這類人士入市前先向銀行或大型按揭轉介公司了解按揭流程尋求協助作初步計算，同時亦要確保自己有足夠的財務能力，就可避免在置業路上失預算。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦