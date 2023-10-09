簡訊一覽
●近日建業地產(00832)傳出破產消息，建業日前在官網發聲明否認，指有關「建業地產宣告破產」、「暫停支付所有款項」等訊息均為不實。該企指，首3季累計完成交付房屋2.32萬套，涉及339.1萬方米。
●長城汽車(02333)公布，9月汽車銷量12.16萬輛，按年增長29.89%，其中新能源汽車銷售為2.19萬輛。
●內地遊戲研究機構伽馬數據發布今年8月遊戲產業報告，顯示中國移動遊戲市場實際銷售收入為228.51億元人民幣，按月升3.35%，按年更升63.73%。
●中國物流與採購聯合會昨公布，9月中國物流業景氣指數為53.5，按月回升3.2個百分點，顯示上月物流活躍度提高。
●中原（工商舖）指，9月本港共錄得約216宗工商舖買賣成交，按月顯著下挫約32.3%，租賃市場則錄約991宗成交，按月亦跌約20.7%，更創今年新低。該行董事總經理潘志明稱，期間以工廈物業表現最差，買賣及租賃宗數分別只有約127宗與324宗，分別按月下跌約37.1%及約27.8%。
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