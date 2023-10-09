●中原（工商舖）指，9月本港共錄得約216宗工商舖買賣成交，按月顯著下挫約32.3%，租賃市場則錄約991宗成交，按月亦跌約20.7%，更創今年新低。該行董事總經理潘志明稱，期間以工廈物業表現最差，買賣及租賃宗數分別只有約127宗與324宗，分別按月下跌約37.1%及約27.8%。