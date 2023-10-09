華懋「好心 好賞」弘揚行善

推「如心賞」計劃 消費儲分換禮物 華懋集團自2020年起積極重塑集團品牌，推陳出新。就以集團近期推出的「如心賞」（CCG Hearts）會員獎賞計劃為例，當中引入了嶄新模式，會員既可以透過消費儲分，又可以參與不同的義工活動賺取更多積分，從而兌換一系列獎賞，可謂一舉兩得。此外，「如心賞」亦呼應華懋集團秉持的「三重基線」（3Ps）理念，以「人」（People）為本、推動「繁榮」經濟（Prosperity）、建構宜居「環境」（Planet）的均勻發展。

響應3Ps理念 推動以人為本 「如心賞」全新會員獎賞計劃啟動禮日前在中環街市舉行，除了有華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興（Donald）參與其中，還請來商務及經濟發展局副局長陳百里博士，以及香港社會服務聯會（又稱社聯）行政總裁蔡海偉擔任主禮嘉賓。

Donald指：「有別於一般的傳統會員獎賞計劃，華懋冀透過獨一無二的『如心賞』平台，與各社福機構以及社聯合作，推出各式各樣的『好心行動』，涵蓋護老服務、青年發展、藝術文化等範圍，產生漣漪效應，弘揚行善精神。」

多元化「好心行動」義工服務 此外，Donald亦分享自身的義工經驗，就是在剛過去的中秋佳節夥拍香港青年協會一眾義工，與長者一起炮製燕麥餅及花燈等節日小手作及食品。「勿以善小而不為。做多一點點，身體力行、履行社會責任，給予幸福感一班『老友記』，自己同樣有所裨益，快樂感隨之而增。」

他又稱，「好心行動」已經累積近20項活動「上架」，包括以保護環境為主題的划獨木舟清潔石灘、行山清理山徑垃圾等會員活動，不少項目迅速額滿，短短一個月成功為社福機構配對了130名義工，可見反應非常熱烈。未來華懋團隊將聯同多個社福團體合辦「萬聖節派對助手」、「聖誕零食物語」、「長者電話慰問服務」等活動。每參加一小時義工服務，便可獲1,000分。

「如心賞」推出的「每消費一港元賺取一分」獎賞，除了令市民受惠，亦有強化商戶業務發展。

涵蓋9大商場中環街市酒店 相關獎賞不僅涵蓋華懋旗下9大商場，包括荃灣如心廣場一期及二期、將軍澳翩滙坊、沙田好運中心、沙田希爾頓中心、元朗順福糧倉、上水名都商場、粉嶺名都商場，以及屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心；另中環街市、6間參與的如心酒店及服務式住宅或戲院同樣參與其中，「如心賞」會員只須透過電子消費滿100港元或以上，即可賺取獎賞。

下載手機App免費做會員 大家可免費成為「如心賞」會員，參與各式各樣的「好心行動」，還有迎新積分、生日禮遇、購物優惠、餐飲折扣等驚喜禮遇。

10月底購物享雙倍積分 此外，即日起至10月31日，所有會員更可憑有效消費獲得雙倍積分，同時中環街市、荃灣如心廣場、沙田好運中心及將軍澳翩滙坊亦會輪流接力推出「如心賞」巡禮，會員可到場參與「好心 好賞」大抽獎遊戲，贏取逾18,000份獎品，人人有獎，永不落空。會場亦設置了「好心 好賞」咚起來！打鼓音樂遊戲，讓大家感受在大屏幕前的敲擊之樂。活動亦與新生精神康復會旗下dayday330合作，進行慈善義賣。華懋會就今次義賣所得的全部收益，作出「一比一」配對捐款，支持推廣精神健康教育，鼓勵更多市民關注身心靈健康。