十一長假樓市成交面積挫兩成

儘管業界紛紛唱好內地房企「金九銀十」銷情，但中指研究院報告顯示，十一長假期間35個內地重點城市的日均成交面積按年挫近兩成，與長江商學院早前發表第三季投資者情緒調查報告一致，調查發現受訪者對未來樓價預期愈趨悲觀，與投資者買樓態度愈趨謹慎不無關係，因願意投資房地產的淨增加人數佔比為負31.7%，創紀錄以來最差，當中，散戶及金融業分別為負30.2%及負35%。

調查：看好房價投資者僅47% 中指研究院統計發現，雖然各地在十一長假的推盤積極性提升，客流量亦較假前增加，但城市分化仍然嚴重。上海、廣州在樓盤供應量帶動下情緒回升，兩地成交面積為12.3萬方米及15.7萬方米，日均成交面積較去年十一假期出現倍增，分別各飆1.59倍及1.29倍，惟北京、深圳卻僅錄1.8萬方米及3.5萬方米，更下跌31%及46%。

「銀十」開局比外界預期平淡，長江商學院的調查顯示，只有約47.6%的投資者認為未來樓價會上漲，較此前的調查下降5.1個百分點，較2020年8月足足急跌25.8個百分點。目前對樓價的預期報酬率為負0.2%，分別較前值及2020年8月下降0.9個百分點及4.5個百分點。值得留意是，散戶對樓價前景的預期自2020年8月以來一直呈現下降趨勢，金融業之前比散戶相對樂觀，但是次調查中，金融業也明顯下調了對房地產市道的預期。

評級機構惠譽亦指，雖然近期買樓政策「鬆綁潮」將對二手住宅市場產生相對較大影響，但不太可能持續推動新建商品住宅的銷售。雖多數城市料於9月底之前放寬住宅交易的限制政策，以趕上傳統銷售旺季「金九銀十」谷銷售，但若此舉的影響最終僅屬曇花一現，則意味中低端城市進一步放寬政策的空間或將更有限。