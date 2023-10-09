美股受制以巴衝突企業放榜

以色列及巴勒斯坦回教組織哈馬斯的衝突再起，成為今年來全球最大「黑天鵝」事件之際，作為全世界最大資本市場的美國亦即將開始新一季的上市公司業績期，兩大不確定因素勢必引發環球金融市場波動。尤其是中東地區的不穩定可能會進一步推升油價，令歐美地區通脹死灰復燃，迫使央行繼續收緊貨幣政策。

油價恐飆 推高歐美通脹 從時間點來看，北半球地區即將進入冬天，歐洲諸國在失去俄羅斯的能源供應後，需要依賴來自其他地區的進口能源、化石能源以應對冬天的需求。一旦油價再次飆升，在冬季能源缺口高峰的加持下，歐元區及英國的通脹不可避免地會被推高。

能源市場情報公司Vanda insights行政總裁Vandana Hari表示，原油價格可能會「下意識地飆升」，除非等到「市場確信事件不會引發連鎖反應，並且中東石油和天然氣供應不會受到影響」，否則油價依然會繼續強勢。

另邊廂，油價上升的溢出效應亦會對美國經濟構成直接衝擊。除了同樣推高通脹外，在近期美國國債孳息率持續上揚的背景下，若美國需要對其盟友以色列提供援助，加上一直以來對烏克蘭戰爭的援助，財政部必然要擴大發債規模籌錢。最終結果自然是國債發行量增加，國債價格下跌而債息進一步飆升。

美9月物價看升3.6% 本周美股新一季業績期亦將拉開帷幕，百事公司將於周二公布業績，多家華爾街大行如摩根大通、花旗等亦在周五放榜。另外，市場預期周四公布的9月消費物價指數（CPI）按年升幅為3.6%。

本周環球財金焦點