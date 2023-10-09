北水回歸 恒指短期上望18600

今日為A股中秋節及十一長假後復市的首個交易日，港股明顯為港股通南下「北水」歸位蠢蠢欲動，上周五港股預託證券（ADR）已率先反覆炒上，按比例計，相當於恒生指數回升272點。不過，分析人士不敢抱太大期望，暫時僅上望18,600點，並揚言後市的中期前景仍未清晰。

第四季首周港股欠缺「北水」，連續兩日成交未夠500億元慘不忍睹，利達LW基金經理及合夥人黃耀宗認為，「北水」周一回歸理論上有利大市成交，尚可維持對港股中性偏好的看法，主因過去周末及周日內地發布的十一長假消費等數據傾向正面，相信利好因素帶動港股短期收復部分跌勢，暫以上望18,600點為目標，再作逐級挑戰的策略。

滬深交易所否認試行「T+0」 值得留意是，滬深交易所已作澄清，部分A股試行「T+0」（即日交收）交易的傳聞內容屬不實。

另外，截至9月底的中國外匯儲備為3.1151萬億美元，比8月底減450億美元，連跌兩個月。惟9月底黃金儲備報7,046萬安士，按月增84萬安士，連續11個月增持，為7年半以來最長增持紀錄。