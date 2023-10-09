產經

北水回歸 恒指短期上望18600

內地十一長假消費等數據正面，料有助港股收復部分失地。 內地十一長假消費等數據正面，料有助港股收復部分失地。
內地十一長假消費等數據正面，料有助港股收復部分失地。
今日為A股中秋節及十一長假後復市的首個交易日，港股明顯為港股通南下「北水」歸位蠢蠢欲動，上周五港股預託證券（ADR）已率先反覆炒上，按比例計，相當於恒生指數回升272點。不過，分析人士不敢抱太大期望，暫時僅上望18,600點，並揚言後市的中期前景仍未清晰。
第四季首周港股欠缺「北水」，連續兩日成交未夠500億元慘不忍睹，利達LW基金經理及合夥人黃耀宗認為，「北水」周一回歸理論上有利大市成交，尚可維持對港股中性偏好的看法，主因過去周末及周日內地發布的十一長假消費等數據傾向正面，相信利好因素帶動港股短期收復部分跌勢，暫以上望18,600點為目標，再作逐級挑戰的策略。
恒汽引戰投存變數 今復牌
深陷債務危機的中國恒大(03333)主席許家印涉嫌違法犯罪、暫緩債務重組進程一系列事件，恐拖累旗下恒大新能源汽車(00708)引入中東資本紐頓集團的交易存變數。恒汽在中秋節接獲紐頓集團函件，指恒大近期事件對擬議交易帶來重大不確定性，由於恒大債務重組完成等前提條件為重要的交割先決條件，故以此為由暫停履行股份認購協議中的相關義務，並表明暫無義務支付第二筆及第三筆資金，更要求恒汽明確回覆恒大債務重組方案需進行重新調整，及有計劃推出新的重組方案等。恒汽上周四已發回應函件，表示有意願與對方針對擬議交易方案所需的調整進行重新談判，並申請周一復牌。
滬深交易所否認試行「T+0」
值得留意是，滬深交易所已作澄清，部分A股試行「T+0」（即日交收）交易的傳聞內容屬不實。
另外，截至9月底的中國外匯儲備為3.1151萬億美元，比8月底減450億美元，連跌兩個月。惟9月底黃金儲備報7,046萬安士，按月增84萬安士，連續11個月增持，為7年半以來最長增持紀錄。
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