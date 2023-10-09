居屋翠竹銀主盤開價298萬 平三成

樓價愈跌愈低，銀主盤不惜以超低價吸客，以盡快出貨。黃大仙居屋翠竹花園兩房該類單位，已補價自由市場僅以298萬元拍賣，呎價約6,157元，較估價大幅低約30%。

環亞物業拍賣於本周二推拍約55項物業，其中上述翠竹花園9座低層K室銀主單位，實用面積約484方呎，單位個別銀行網上初步估價約427萬元，開價低約129萬元。物業亦以210萬元未補價第二市場價推拍，呎價大約4,339元。

同場亦拍賣將軍澳夾屋叠翠軒3座中層B室銀主盤，實用面積約614方呎，屬套三房間隔，開價僅480萬元，呎價約7,818元。物業銀行網上估值約679萬元，開價低約199萬元或約29.3%。

元朗迷你村屋嗌52萬 離島坪洲居屋坪麗苑高層31室銀主單位，自由市場只開價188萬元，呎價約4,403元，而未補價則以118萬元推出，呎價約2,763元。

同場拍賣一個迷你銀主村屋單位。元朗祥降圍47號中層單位，建築面積僅約111方呎，開拍價52萬元，呎價約4,685元。

黃埔680萬推 低125萬 另外，黃開基拍賣行本周三推出約21項物業，當中，紅磡黃埔花園4期2座高層F室銀主盤，實用面積約647方呎，推拍價680萬元，呎價約10,510元。單位銀行估價約805萬元，呎價約12,442元，最新拍賣價平約125萬元或約15.5%。

忠誠拍賣同日將推出約7項物業，包括旺角金都大廈低層A室法院令物業，實用面積約507方呎，推拍價430萬元，實用呎價只有約8,081元。