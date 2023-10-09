打風累藍籌盤兩日僅6刁 6個捧蛋

颱風襲港，樓市買賣活動大受影響，10大屋苑於過去周六、日只有約6宗成交，交投量持續低企，期內有6個項目未能打破「零成交」悶局。

中原指，期間未聞買賣的屋苑，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、茶果嶺麗港城、將軍澳新都城及東涌映灣園等。

第一城378萬易手 鰂魚涌太古城兩日錄兩宗成交，已是最活躍屋苑之一，中原趙鴻運稱，該屋苑太湖閣高層E室，實用面積約583方呎，兩房間隔，以834.5萬元沽出，呎價約14,314元。

至於荔枝角美孚新邨亦錄一宗成交，利嘉閣陳鴻信稱，該盤2期吉利徑11號中層D室，實用面積約705方呎，屬遺產物業，以720萬元易手，呎價約10,213元。單位逾半世紀升值約142倍。

沙田第一城再有兩房售價低於「4球」。美聯黃錦瀚指，39座低層A室，實用面積約284方呎，減價約20萬元，以378萬元沽出，呎價約13,310元，新買家為投資客。原業主持貨約7年，仍帳賺約45萬元，單位升值約13.5%。

其他屋苑連錄虧損，中原蕭展弘稱，元朗好順意大廈A座高層8室，實用面積約266方呎，成交價365萬元，呎價約13,722元，4年帳輸約54萬元。

世紀21奇豐廖振雄稱，清水灣傲瀧2座中層C室，減價42萬元，以1,538萬元成交，呎價約13,421元。原業主於2018年5月入市，現帳蝕約320萬元。

新盤周末錄10成交 新盤市場同樣淡靜，過去兩日市場只有約10宗成交，鼎珮集團持有的長沙灣睿峰昨沽一伙，東翼28樓D室兩房戶，實用面積499方呎，成交價逾1,490萬元，呎價約29,914元。