樓市急墮 95%大屋苑估價挫

嘉湖按季跌近13% 與淘大齊創4年半低 樓市氣氛一直下滑，新盤低價搶客，二手樓價受壓，導致銀行估價更趨保守。主要大型屋苑單位過去一季有九成半估價下挫，當中以天水圍嘉湖山莊單位急挫12.7%最慘，其次是牛頭角淘大花園亦錄約9.3%跌幅，均創約4年半有統計以來低位。

本報統計20個二手屋苑單位最新估值情況，大型銀行網上資料顯示，該批屋苑有多達19個估價於今年第三季明顯下挫，而同年第二季只有13個報跌，反映跌市趨勢更為明顯。當時屋苑最大跌幅僅約9.1%，可見過去一季回落幅度有擴大迹象。

期內以樓價頻頻下試低位的嘉湖山莊跌勢較急，上述樂湖居6座高層單位，實用面積約548方呎，估價由7月初約559萬元，大幅跌至本月初約488萬元，一季蒸發約71萬元，更是該單位自2019年4月有紀錄以來，估價首次跌穿「5球」。

事實上，該盤近期樓價插水，中原伍耀祖指出，屋苑於9月錄得23宗成交，平均實用呎價按月再挫約4.5%，僅錄約8,540元，為2017年3月後的6年半最低。本月該盤暫錄4宗買賣，包括颱風襲港下連錄的兩宗成交。其中，景湖居9座低層C室，實用面積約546方呎，採三房間隔，以455萬元易手，呎價約8,333元。原業主1995年以132.3萬元買入單位，是次轉手帳賺322.7萬元離場，單位升值約2.4倍。

另一宗為美湖居4座高層D室，實用面積約540方呎，同屬三房戶，以513萬元成交，呎價約9,500元。原業主持貨約6年，現沽貨帳面僅獲利9萬元離場。

海怡季減8%差絕港島 另一個估價走勢較疲弱為九龍屋苑淘大花園，項目C座高層單位，實用面積約375方呎，最新估價約567萬元，較3個月前約625萬元，下挫約58萬元，亦屬有統計以來最低。

美聯徐廣森指出，近期市況緩慢，施政報告前夕買賣雙方取態較為觀望，該屋苑9月只有兩宗成交，平均呎價約10,901元。本月暫錄兩宗，屋苑N座低層7室，實用面積約368方呎，成交價450萬元，呎價約12,228元。

至於港島區表現最遜色為鴨脷洲海怡半島，該盤2座一個實用面積約526方呎的高層戶，本月初估價報約780萬元，按季下跌約8%。

其他跌幅較大均為本港指標藍籌盤，沙田第一城16座高層單位，實用面積約327方呎，最新估價較按季挫約8%，報約519萬元。而鰂魚涌太古城及茶果嶺麗港城，期內亦錄約7.9%及6.8%跌幅。

其餘估值按季向下的二手項目，包括馬鞍山新港城、鰂魚涌南豐新邨、紅磡黃埔花園、將軍澳蔚藍灣畔、東涌映灣園及沙田中心等，估價按季減少約0.9至6.7%不等。過去一季唯一一個估價力保不失樓盤長沙灣宇晴軒，該盤2座一個高層單位，實用面積約501方呎，最新估值錄約912萬元，按季維持不變。資料顯示，以季度計，第三季該批屋苑估價表現為今年最差，而去年第四季時全數估值下跌，個別挫幅約15.5%。

太古城連插6個月 此外，若以按月統計，整批20個大型屋苑當中，同樣有19個估價出現跌勢。期間走勢最差同為嘉湖山莊，單月挫幅約6.9%，連續4個月報跌。其次太古城亦大減約4.2%，更連挫6個月。該屋苑順安閣低層戶，估價由9月初約863萬元，下跌約36萬元，本月初報約827萬元。其他二手盤下跌幅度，則由約0.1至3.8%。

淘大花園個別單位估價，較3個月前挫約58萬元。 主要屋苑最新估價變化