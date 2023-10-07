二手樓價連挫8周 今年升幅幾全蒸發

二手樓價指數走勢

今年樓市高開低走，代理一份反映二手住宅價格的數據顯示，樓價指數已連續8周下挫，累減約5.22%，令本年所錄升幅接近完全蒸發。樓價插水，元朗二手屋苑連錄「2字頭」買賣，其中，好順泰大廈做價3日極速跌價近5%。

上述中原城市領先指數CCL最新報156.79點，按周再跌約0.84%，以致今年升幅收窄至僅約0.01%，回到去年12月底水平，當時指數報156.77點，預期第四季將下試148點水平。其他主要樓價指數亦按周全線報跌，期內大型屋苑、中小型及大型單位的指數，分別錄約0.5至0.96%跌幅。

4個主要地區價格也悉數下挫，其中新界西指數按周大減約1.73%，跌至143.76點，不但完全蒸發今年升幅，更創逾6年新低。港島、九龍及新界東跌約0.17至1.59%不等。

好順泰劈至286萬售 事實上，近期新界西頻錄低價，中原王勤學稱，元朗好順泰大廈A座中層4室，實用面積約290方呎，6月叫價345萬元，減至286萬元沽出，創屋苑5年新低價，呎價亦失守萬關，僅約9,862元。他指出，該座低兩層的同類型單位約3日前才以300萬元易手，反映樓價短時間內再跌14萬元。

美聯張瑋津指出，上述同區順發大樓低層4室，實用面積約299方呎，累減103萬元，僅以約277萬元售出，是2016年後首度失守「3球」，呎價約9,264元。單位逾7年半帳面仍虧損約一萬元。

嘉湖三房呎價7512元 新界西不但二線屋苑樓價插水，大型指標樓盤同樣沉淪。中原陳德孝稱，天水圍嘉湖山莊賞湖居3座低層A室套三房單位，實用面積約639方呎，原業主計劃移民，累減約95萬元，以約480萬元沽貨，為該期同類戶型今年首次跌穿500萬元，呎價僅約7,512元。

中原余俊文指出，荃灣麗城花園1期2座低層H室銀主盤，實用面積約644方呎，開價600萬元，減至560萬元沽出，呎價約8,696元，為屋苑2月後呎價再次失守九千元。

市區大型屋苑亦錄低價，利嘉閣鮑允中指，牛頭角淘大花園B座極高層3室遺產貨，實用面積約375方呎，以480萬元售出，呎價約12,800元。個別大型銀行網上估價約588萬元，是次做價低約18.4%。