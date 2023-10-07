上月僅一盤申預售 待批兩年最少
樓市低迷，發展商預售樓花申請步伐減慢。地政總署資料顯示，9月只有一個該類申請，涉及逾百伙，按月大減逾九成。新申請放緩亦令累積待批預售樓花單位跌至逾1.48萬伙，為2021年10月後的近兩年最少。
英皇國際(00163)旗下跑馬地宏德街1號項目，前身為英皇駿景酒店，於上月入紙申請預售，提供123伙，預計關鍵日期為2024年6月。連同該項目計，第三季共有5個新申請，涉及2,078伙，按季亦減少約66%。
上月僅一個樓盤獲批預售，為新鴻基地產(00016)天水圍YOHO WEST，涉及1,393伙。第三季累計有13個項目獲批預售，共涉8,993伙，為5個季度以來最多。同時，提供80伙的屯門青霞里8號項目，已於上月撤回預售申請，並入紙申請滿意紙。截至上月底，35個待批項目共提供14,845伙，按月減少約8%。
雲海別墅連沽兩洋房
一手洋房不乏捧場客，新地的馬鞍山雲海別墅，昨招標連沽兩座洋房，套現逾1.2億元。包括Plumeria Avenue 5號洋房，實用面積3,089方呎，四房連花園，以6,950.25萬元成交，呎價約22,500元。
長實集團(01113)及新地發展的屯門青山公路大欖段飛揚系列，累沽707伙，佔總供應逾88%。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，項目昨以618.6萬元沽出2期3座15樓B室兩房，呎價約13,390元。
路勁地產及深圳控股(00604)的同區凱和山，昨以410.8萬元售出第5座18樓B室一房單位，呎價約11,103元。
中洲置業的沙田星凱‧堤岸昨單日沽兩伙，共吸金2,317.1萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，最新沽出5座48樓H室兩房戶，成交價1,164.5萬元，呎價約22,097元。
市區新盤方面，佳明集團控股(01271)鄰近港鐵土瓜灣站的明雋亦錄兩宗成交。該集團營業及市務總監馮倩平稱，最新招標賣出連平台特色戶，為實用面積241方呎的3樓C室一房戶，成交價620萬元，呎價約25,726元。何文田一手樓盤傲玟以逾1,801.3萬元招標售出第6座12樓D室，呎價20,308元。
嘉里建設(00683)的石硤尾龍駒道3號緹外，落實下周二標售3座6樓B室，實用面積4,451方呎，四套房間隔，單位將於當日上午9時招標，同日上午11時截標。
華懋：撤辣為樓市添動力
華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指，集團的何文田站瑜一系列項目迄今累沽429伙，套現約73億元。原計劃年內登場的長沙灣東京街項目，預計將延至明年推售。期望政府重新審視辣招，全面撤辣為樓市帶來動力。
此外，消息指，山頂的11 Plantation Road一座洋房，實用面積10,804方呎連花園，以月租約110萬元租出，呎租約102元，較兩年半前舊租金回落約19%。
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