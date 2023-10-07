上月僅一盤申預售 待批兩年最少

樓市低迷，發展商預售樓花申請步伐減慢。地政總署資料顯示，9月只有一個該類申請，涉及逾百伙，按月大減逾九成。新申請放緩亦令累積待批預售樓花單位跌至逾1.48萬伙，為2021年10月後的近兩年最少。

雲海別墅連沽兩洋房 一手洋房不乏捧場客，新地的馬鞍山雲海別墅，昨招標連沽兩座洋房，套現逾1.2億元。包括Plumeria Avenue 5號洋房，實用面積3,089方呎，四房連花園，以6,950.25萬元成交，呎價約22,500元。

中洲置業的沙田星凱‧堤岸昨單日沽兩伙，共吸金2,317.1萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，最新沽出5座48樓H室兩房戶，成交價1,164.5萬元，呎價約22,097元。

華懋：撤辣為樓市添動力 華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指，集團的何文田站瑜一系列項目迄今累沽429伙，套現約73億元。原計劃年內登場的長沙灣東京街項目，預計將延至明年推售。期望政府重新審視辣招，全面撤辣為樓市帶來動力。

此外，消息指，山頂的11 Plantation Road一座洋房，實用面積10,804方呎連花園，以月租約110萬元租出，呎租約102元，較兩年半前舊租金回落約19%。