私宅落成97伙 跌兩月

私人住宅供應持續回落，今年8月私宅落成量僅約97伙，為今年5月後最少，較7月時約128伙，下跌約24.2%，已連挫兩個月。而今年首8個月暫有約7,781個單位落成，只達全年目標落成量19,953伙的約39%。

差餉物業估價署昨公布的最新數據顯示，今年截至8月底的私宅落成量，較去年同期大幅減少約6,144伙，跌幅約44.1%。

以分區計，8月港島區未有單位落成，是繼同年4月後再次出現，而首8個月合共有約824伙落成，較去年同期大幅下跌約1,143伙，跌幅約58.1%。而8月九龍區有約76伙單位落成，按月增約81%，首8個月共有約3,170伙，較去年同期亦減約197個單位，減幅約5.9%。

大部分屬431呎以下 至於新界區8月有約21伙私宅落成，結束連續3個月零落成局面。而今年截至8月，該區共有約3,787個單位落成，較去年同期大減約4,804伙或約55.9%。

另外，8月絕大部分落成單位為實用面積約431方呎以下細單位，期內落成量佔約96伙，而實用面積約1,722方呎或以上大單位則有一伙落成。