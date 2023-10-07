●長情自用業主沽寫字樓獲利。灣仔夏慤大廈25樓06室，實用面積約2,058方呎，以約5,360萬元登記易手，呎價約26,045元。原業主於2009年以約1,200萬元買入，至今帳賺約4,160萬元。

●市區豪宅再錄蝕讓成交。市場消息指出，九龍塘賢文禮士5座低層D室，實用面積約1,534方呎，叫價曾達4,900萬元，勁減近五成，以約2,560萬元沽，呎價約16,688元。據悉，原業主於2017年5月以逾2,756萬元入市，現帳面虧損逾196萬元。