簡訊一覽
●聯合能源集團(00467)披露，主席兼一名控股股東張宏偉於昨日增持1,404.2萬股，總代價1,430.2萬元；於本周二至昨日累計增持了1.8億股，總代價1.63億元，最新持股量為67.12%。該股昨日收報1.23元，升26.8%。
●信利國際(00732)9月綜合營業淨額約為12.59億元，按年增約2.9%；今年首9個月之累計綜合營業淨額約為110.74億元，按年減少約26.9%。
●亞證地產(00271)發盈喜，預期截至今年7月底止7個月的綜合股東應佔溢利約2.84億元，而去年同期虧損約400萬元，即按年轉虧為盈，主因今年7月完成收購之投資物業公允價值增加。
●西王特鋼(01266)公布，與Touchstone訂立一份不具法律約束力的諒解備忘錄，據此，雙方將建立戰略合作關係，以優化公司的資本結構，促進公司未來的業務擴張。
●長情自用業主沽寫字樓獲利。灣仔夏慤大廈25樓06室，實用面積約2,058方呎，以約5,360萬元登記易手，呎價約26,045元。原業主於2009年以約1,200萬元買入，至今帳賺約4,160萬元。
●市區豪宅再錄蝕讓成交。市場消息指出，九龍塘賢文禮士5座低層D室，實用面積約1,534方呎，叫價曾達4,900萬元，勁減近五成，以約2,560萬元沽，呎價約16,688元。據悉，原業主於2017年5月以逾2,756萬元入市，現帳面虧損逾196萬元。
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