公僕傳被欠薪 官媒促地方節流保民生

中國地方政府財政壓力未減，要靠舉債度日之餘，恐怕打破「鐵飯碗」定律。一向被視為「鐵飯碗」的公務員近期在多地傳出遭減薪、欠薪等噩耗，官方未見發聲否認。昨日內地官媒率先發表評論文章表態，指基層財政運作關係社會穩定與百姓民生，要採取強力措施應對收支矛盾、強化基層「三保」，即保基本民生、保工資、保運轉。

過往地方財政依靠賣地稅收，房地產債務自顧不暇，更何況提取巨資買地，加上疫後減免稅收持續，一度有地方政府出現「花式罰款」亂象，卻仍無力應對入不敷支的困境下，今年網上陸續流傳雲南省公務員停發工資、天津政府單位已取消績效獎金及周末加班費等消息，但由於未有官方說法闢謠，引來更廣泛的討論近日在網絡間不斷發酵。

昨日官媒終刊發評論文章，直指地區之間存在財政增長的差異，有些地方經濟發展壓力較大、財政收入增長乏力，加上財政支出保持剛性增長，收支矛盾較為突出。

當局泵10萬億下達完畢 今年中央財政安排對地方轉移支付10.06萬億元人民幣，增幅達7.9%。最新統計顯示，具條件的轉移支付已下達完畢，為地方財政平穩運行提供保障。

不過，從地方政府層次來看，強調要始終堅持「開源節流」。「開源」是從根本上要推動經濟繼續恢復發展，落實助企紓困政策、增強經營主體活力，實現稅收有更多源頭活水。「節流」則要透過壓減政府一般性支出，堅持黨政機關過緊日子，為重點支出特別是民生支出騰出空間。有些地方高價雕塑之類的「形象工程」、「政績工程」仍屢見不鮮，對此要嚴肅財經紀律。同時，要加強績效管理，提高資金使用效益，做到「花錢要問效、無效要問責」，可見地方經濟尚未化解財政危機。