中駿遭降級 中央或介入恒大債務重組

北京二手放盤破頂

此外，內媒指出，截至10月6日，北京二手房掛牌量再創新高，突破16.6萬套，而認房不認貸政策推行一個月有多，新增掛牌量超過1.6萬套，部分二手房房價明顯下降，但整體仍維持平穩態勢。另據中原地產研究院統計，9月是全國房地產歷史政策次數最多的一個月，單月房地產調控政策超過175次，刷新歷史紀錄。