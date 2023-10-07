中駿遭降級 中央或介入恒大債務重組
近日公告境外債違約的中駿集團(01966)，遭國際評級機構穆迪將其企業家族評級（CFR）從Caa1降至Ca，而其高級無抵押評級亦從Caa2下調至C，並維持給予負面的評級展望。穆迪指，行動反映中駿的流動性差且預計復甦前景疲弱，也考慮到其無力償還銀團分期付款後，財務管理薄弱。中駿股價昨日一度低見0.239元，逼近52周低位0.238元；收報0.255元，升4.08%。
融創股價漲逾一成
另一方面，外媒報道，關於中國恒大(03333)主席許家印因涉嫌違法犯罪被依法採取強制措施，分析指此舉反映內地當局要恒大及其擁有者為引發房地產危機承擔責任，得付出沉重代價並面對應有懲罰；又估計當局將介入恒大的債務重組並訂定新的債務重組方案，而任何重組方案只可在相關人等承擔政治責任後才出現。恒大昨日逆市下跌1.56%，收報0.315元。
北京二手放盤破頂
此外，內媒指出，截至10月6日，北京二手房掛牌量再創新高，突破16.6萬套，而認房不認貸政策推行一個月有多，新增掛牌量超過1.6萬套，部分二手房房價明顯下降，但整體仍維持平穩態勢。另據中原地產研究院統計，9月是全國房地產歷史政策次數最多的一個月，單月房地產調控政策超過175次，刷新歷史紀錄。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：