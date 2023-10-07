華十一長假帶旺消費

海南免稅購物6日破10億 新秀麗美團看俏 內地今年中秋節及十一假期長達8日的零售成績表有待官方揭曉之前，內媒已急不及待製造輿論，甚至形容為「5年來最旺十一檔期」。有官媒披露，境內免稅購物天堂海南島於長假首6日的免稅銷售額突破10億元（人民幣•下同），比去年同期大增94.2%。不過，投行大和估計，內地旅遊日均收入或未達官方預期較2019年同期增約兩成的指引。

直至昨日，官媒進一步披露中國商務部數據監測，指長假首7日即截至周四為止，重點監測零售和餐飲企業銷售額按年增長9%。

商務部消費數據監測顯示，由9月底至10月5日期間，上海網上及實體消費支付金額分別為313.9億元及449.2億元，其中，由實體消費的電子產品、百貨類支付金額，分別按年上漲103.8%及57.3%。中國海關統計也顯示，長假首6日即截至周三為止，海口海關共監管離島免稅銷售金額10.1億元，免稅購物人數13萬人次，比去年同期升120%。

大和料仍未達增長目標 雖然雙節消費增長勢頭看似強勁，但主要受惠去年同期的低基數。文化和旅遊部資料中心早前曾預測，雙節旅遊熱度將創新高，可望實現內地旅遊收入7,825億元，意味比2019年同期升20%，但結果比2019年同期僅升約15%。大和在報告指，初步數據顯示內地旅遊日均收入已恢復至2019年水平，但與增長目標或有距離。

然而，外界對內需復甦的要求更高。國際貨幣基金組織（IMF）指，全球經濟增長面臨增長疲軟、分化加劇的挑戰，而且中國的經濟活動仍弱於預期等，此言論目的明顯在於促請各國央行避免太早減息。

值得留意是，市傳中國A股在節後將調整交易時間，並將在部分股票試行有限制的「T+0」（即日交收）交易。惟交易時間的調整和「T+0」的實施，都要給券商時間來調整機制作配合，惟內媒引述券商回應指暫未有相關動作。

消費旅遊股十一長假表現