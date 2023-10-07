台積電收入超預期 達1332億季增逾13%

全球晶片代工龍頭企業台積電昨公布9月營收數據，月內合併營收約1,804.3億元（新台幣‧下同），按月減少4.4%，按年挫13.4%。今年首9個月累計營收約1.536萬億元，按年跌6.2%；單計第三季合併營收為5,467.32億元（約1,332億港元），按季增長13.7%，較公司財測增長範圍的6.5至11.6%為高。

關於台積電在日本建廠，台北市日本工商會昨指，台積電熊本建廠順利，絕對可在明年量產。至於有關4家台企協助內地華為建廠，消息指台灣當局正調查事件，並將公告關鍵技術清單。另外媒報道，美國對中國出口晶片設備的最新管理令已進入最後審查階段，表明拜登政府很快就對中國晶片領域加緊設限。

OpenAI傳研自製AI晶片 人工智能（AI）方面，AI聊天機械人程式ChatGPT的母公司OpenAI據報正探討自行製造AI晶片，並正評估潛在收購目標。

去年開始，OpenAI開始討論多種選項，以解決公司所依賴的昂貴AI晶片短缺問題，這些選項包括製造自己的人工智能晶片、與包括美國半導體企業英偉達（Nvidia）在內的晶片製造商更密切地合作，以及增加與公司合作的晶片供應商。

據報OpenAI已考慮對潛在收購目標進行盡職調查，雖然目前尚不清楚OpenAI是否持續推進自研晶片計劃，分析指其若落實投入AI晶片研發，將是重大戰略，也是巨額投資，每年成本可能高達數億美元，但無法保證一定成功。