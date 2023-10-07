擬發117億可換股債 Rivian股價早段再挫

曾被封「特斯拉殺手」的美國電動汽車生產商Rivian宣布，擬發行價值15億美元（約117億港元）、於2030年到期的綠色可換股票據，令市場大感意外。由於相關集資涉及稀釋現有股東權益，消息拖累Rivian股價周四勁挫逾22%，是該企自2021年上市以來單日最差表現，周五早段續跌3.07%。

Rivian發言人稱，是次集資主要用於備戰2026年推出的全新R2純電SUV（運動型多用途車）系列，充實營運資金同時維持資產負債表管理。

要留意的是，Rivian最新估計，截至今年9月底止，公司帳面現金餘額約91億美元（約709億港元），低於6月底的102億美元（約795億港元），所以今次向市場伸手集資或與「水緊」有關。事實上，Rivian今年3月亦已發行13億美元（約101億港元）的綠色可換股票據，今次加碼發行，市場估計是因集資方式較便宜，同時有助降低其融資成本。

此外，Rivian公布第三季收入預測，料介乎12.9億至13.3億美元（約100億至103億港元），符市場預期。

Tesla美國又減價 至於同業特斯拉（Tesla）最新宣布，將旗下Model 3及Model Y的美國售價調低2.65至4.23%。減價之後，Model 3轎車售價介乎38,990至40,240美元（約30.4萬至31.3萬港元），Model 3高性能版降4.2%至50,990美元（約39.7萬港元）。

另南韓汽車巨頭現代汽車集團宣布，旗下汽車品牌現代（Hyundai）、起亞（Kia）和高檔車品牌Genesis將加入Tesla充電陣營，明年起在北美採用Tesla北美充電標準（NACS）的充電規格，意味現代汽車集團明年起生產的所有新車都配備NACS規格，可使用Tesla在美國、加拿大和墨西哥的逾1.2萬座充電站，而現有電動車款的車主也能在2025年首季利用轉接頭，使用Tesla充電站。